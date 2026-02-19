Con “body cam”, policías de Chicago van contra abusos de ICE

GENERANDO AUDIO...

Policías de Chicago documentarán abusos de ICE. Foto: AFP.

Tras la orden ejecutiva 2026- 1 “ICE on notice” de la ciudad de Chicago, que establece que los policías ya podrán documentar abusos de ICE a través de videos captados por la body cam, ahora será posible identificar a agentes y remitir evidencia de delitos graves para posibles procesamientos penales estatales.

La medida es parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las agresivas redadas migratorias del Gobierno federal contra migrantes.

Activistas calificaron como positiva esta acción.

“ICE tiene las caras tapadas, están encubiertos, no se identifican y si no hay identificación, no hay responsabilidad y hay contabilidad. Este es un país democrático, es un país de una constitución, que no estamos en tiempos de guerra, tenemos ciertos derechos y uno de los derechos más es que este país no está militarizado; hay una constitución” . Cristóbal, activista de casa dupege en Chicago

Migrantes se preparan para no ser detenidos

Diferentes asociaciones civiles ya están alertando sobre estos operativos masivos, y los migrantes ya se alistan para evitar ser detenidos.

Es el caso de María Gómez; ella vive desde hace 26 años en la ciudad de Chicago y refiere que ante las redadas masivas se vio en la necesidad de abandonar su trabajo por miedo a ser detenida; además, no sale de su casa.

“No salgo, me dedico a estar más en mi casa, así que salgo a comprar lo necesario y me regreso a la casa y mi esposo. Yo tuve que dejar de trabajar por lo mismo, porque íbamos a trabajar los dos; él entraba más temprano, lo llevaba y después yo me iba al otro trabajo, pero si nos iban a agarrar a los dos, mis hijos se quedaban solos en la casa”.

Ella cuenta que por las tardes-noches aprovecha para hacer las compras de víveres para su casa. Sin embargo, ante la llegada de más elementos de migración, considera necesario abastecerse con lo suficiente para varias semanas y resguardarse en su hogar mientras que el ambiente se tranquiliza.

“Yo creo que sí, surtirnos de despensa, porque la verdad, a mis hijos viene el bus a buscarlos a la casa; yo no me preocupo por salir porque los llevan y los traen, pero, pues, también tengo que hacer como las hormigas, juntar despensa para tener ahí, para sobrevivir, porque como está la situación y con lo que ha pasado, lo más fuerte es de Minnesota, pues ya tenemos miedo de que puede pasar lo mismo aquí”. Anabelle Sánchez, migrante, reside en Chicago

Mientras pasan los días, la incertidumbre crece entre los miles de migrantes que buscan evitar ser detenidos por los elementos de ICE.