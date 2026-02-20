Trump ordena revelar archivos sobre vida extraterrestre y Ovnis en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que autorizó el inicio del proceso para identificar y divulgar archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI).

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario instruyó al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias federales a comenzar con la revisión y eventual desclasificación de documentos vinculados con estos fenómenos, los cuales calificó como complejos, pero de alto interés público.

Instrucción para desclasificar información oficial

En su mensaje, Trump señaló que, ante el creciente interés social en torno al tema, considera pertinente poner a disposición de la ciudadanía cualquier archivo relacionado con presunta vida extraterrestre y reportes oficiales sobre FANI y Ovni.

La orden contempla la identificación de expedientes históricos y recientes que estén en poder de distintas dependencias federales, con el objetivo de evaluar su posible liberación. Hasta el momento, no se ha detallado un calendario específico para la publicación de los documentos ni el alcance total del material que podría hacerse público.

El antecedente: declaraciones de Barack Obama

El anuncio se produce en un contexto donde el fenómeno Ovni ha retomado fuerza en la conversación pública, impulsado por declaraciones previas de figuras políticas. En un clip que volvió a viralizarse en redes sociales, el exmandatario Barack Obama respondió a cuestionamientos sobre el tema señalando:

“Son reales, pero no los he visto… a menos que haya una conspiración masiva y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”.

La declaración fue interpretada por algunos sectores como una admisión indirecta de que existen reportes oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados, aunque sin confirmar teorías sobre origen extraterrestre.

Expectativa pública y teorías en torno a los Ovni

Durante décadas, miles de personas han seguido de cerca el fenómeno, documentando avistamientos, generando hipótesis y promoviendo teorías de conspiración. El anuncio de Trump reaviva la expectativa sobre si la eventual desclasificación podría aportar información concluyente o si se tratará de reportes técnicos sin evidencia definitiva sobre vida extraterrestre.

Por ahora, la atención se centra en el proceso administrativo que deberán seguir las agencias federales para revisar y, en su caso, liberar los archivos.

