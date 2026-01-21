Veteranos de guerra son hoy agentes del ICE; revelan quién mató a Renee Good

GENERANDO AUDIO...

A semanas de la muerte de la activista estadounidense Renee Good a manos de un agente de inmigración el pasado 7 de enero durante una redada migrante en Minneápolis, se reveló información sobre quién es el elemento que disparó contra la mujer.

¿Quién es el agente que disparó y mató a Renee Good?

Se trata de Jonathan Ross, un veterano de la Guardia Nacional que estuvo desplegado en Irak y trabajó también para la Patrulla Fronteriza antes de unirse al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Jonathan Ross trabajó más de 10 años en las fuerzas armadas estadounidenses y hoy está en el centro de atención luego de haber disparado y matado a Renee Good.

Veteranos de guerra hoy agentes de inmigración

Hoy se sabe que las fuerzas federales encargadas de las redadas contra migrantes están conformadas, en su mayoría, por exmilitares de guerra.

El veterano de guerra Esteban Burgoa explicó que muchos agentes migratorios cuentan con entrenamiento militar de combate, diseñado para escenarios de guerra y no para labores civiles.

“La violencia que ejercen los elementos de migración en las calles, pareciera que estuvieran en un campo de batalla, por lo que, al estar entrenados como militares, están acostumbrados a ejercer todo tipo de violencia. Ser militar o veterano, pues, te da la experiencia militar que no puedes compararla con un policía local. Gente preparada para los campos de batalla, no para los campos de batalla de la ciudad, son dos cosas totalmente diferentes. Esto ya lo habíamos previsto de que iba a haber muertos tarde o temprano por el comportamiento físico, de golpes, de cómo arrestar a la gente”, Esteban Burgoa, veterano de guerra

Señaló que ese tipo de formación puede provocar reacciones violentas en situaciones urbanas, especialmente en personas con estrés postraumático.

“A veces, la gente no entiende que tiene la enfermedad traumática de una guerra y reacciona de esa manera. Una manera que algunos de nosotros sabemos controlarnos, pero a otros, a veces, no pueden controlarse y reaccionan de una manera agresiva que fue lo que paso con Renee. La persona vio el carro que se meneó y pensó que se lo estaban echando encima y reaccionó jalando el gatillo, pero no fue una sola bala, sino que metió tres balas”, Esteban Burgoa, veterano de guerra

De acuerdo con el veterano de guerra, estas redadas masivas, además de las detenciones arbitrarias, están dejando serias afectaciones a la economía de las regiones.

“Esto está afectando la economía interna en Estados Unidos en donde, pues, se están perdiendo trabajos, la gente les están bajando los horarios, a los clientes que iban a los negocios si te das cuenta no están llegando, está causando una pandemia de terror y miedo”, Esteban Burgoa, veterano de guerra

La muerte de Renee Good mostró el alcance de la nueva fuerza federal en medio de protestas ciudadanas cada vez mayores. Ante el descontento social, Donald Trump revivió la amenaza de invocar la Ley de Insurrección para sofocar las manifestaciones y anunció que el ejército tiene, al menos, mil 500 soldados listos para desplegar en la zona que se requiera.

En Chicago y otros puntos, el miedo que hoy genera la presencia de elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en las comunidades es resultado de estas redadas masivas, ya no sólo contra migrantes, sino incluso contra personas que poseen estatus legal.

