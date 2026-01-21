Es falso que Trump vaya a regularizar a dreamers, alerta Embajada de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Dreamers no serán legalizados como promete video viral. Foto: AFP

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió sobre la circulación de un video falso en redes sociales que afirma que Donald Trump, actual presidente de EE. UU., otorgará documentos migratorios y residencia permanente a dreamers y sus familias, información que desmintieron las propias autoridades estadounidenses.

El contenido, difundido como si se tratara de una noticia de último momento, no cita fuentes oficiales, documentos gubernamentales ni declaraciones verificables. Hasta ahora, no existe ningún anuncio oficial ni política migratoria que respalde lo que se afirma en estas grabaciones.

Qué afirma el video falso sobre dreamers

En el material que circula principalmente en plataformas digitales, se asegura que Donald Trump estaría dispuesto a trabajar con el Partido Demócrata para modificar el estatus migratorio de los dreamers y de sus familias. El mensaje va más allá y sostiene que el mandatario considera que los dreamers “son buenas personas” y que algunos de ellos “ni siquiera hablan español porque fueron llevados siendo niños a Estados Unidos”.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses desmintieron estas versiones, al señalar que no existe ningún acuerdo, decreto o iniciativa oficial que contemple la regularización migratoria descrita en el video.

Advertencia de la Embajada de EE. UU. por desinformación

La Embajada de EE. UU. informó que en días recientes detectó múltiples videos en redes sociales que difunden falsos acuerdos migratorios, incluidos supuestos anuncios sobre políticas de “puertas abiertas” para permitir el ingreso de miles de familias que buscan empleo en territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, una de las grabaciones analizadas afirma que la administración del presidente Donald Trump habría firmado un acuerdo para permitir la entrada de miles de familias migrantes sin restricciones, lo cual es incorrecto.

Mensajes falsos detectados en redes sociales

Entre los contenidos señalados por las autoridades se encuentran mensajes que aseguran, de manera textual, que Estados Unidos abriría sus fronteras para que miles de inmigrantes ingresen a trabajar al país, supuestamente tras la firma de un nuevo decreto presidencial.

Uno de estos videos afirma que dicho decreto estaría dirigido a inmigrantes sin antecedentes penales y que habría sido anunciado directamente por Donald Trump, versión que también fue catalogada como falsa por las autoridades estadounidenses.

Falsas versiones sobre trámites de visa sin entrevista

Otro de los videos detectados en plataformas digitales sostiene que, a partir de febrero de 2026, los trámites de visa podrían realizarse sin entrevista presencial, con el argumento de agilizar el ingreso de miles de solicitantes extranjeros.

Este contenido afirma que la disposición ya tendría confirmación oficial y publicada por el gobierno de EE. UU.. No obstante, las autoridades señalaron que no existe confirmación oficial ni anuncios gubernamentales que respalden este supuesto cambio en los procesos migratorios.

Llamado a informarse en canales oficiales

Ante la difusión de este tipo de materiales, la Embajada de Estados Unidos reiteró el llamado a no dejarse llevar por información falsa en redes sociales y a consultar únicamente canales oficiales para conocer cualquier cambio en políticas migratorias, programas de visas o decisiones relacionadas con dreamers y otros grupos migrantes.

Las autoridades señalaron que este tipo de desinformación puede generar expectativas incorrectas entre personas migrantes y sus familias, por lo que insistieron en verificar siempre la información antes de compartirla.

