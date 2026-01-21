“Ahora vamos a comenzar en tierra”: Trump anuncia ofensiva contra cárteles

GENERANDO AUDIO...

Tras acciones militares en el mar, Trump atacará a narcos en tierra. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que dará inicio a una nueva ofensiva contra los cárteles de la droga, al asegurar que “ahora vamos a comenzar en tierra”, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, ante representantes de otros países.

Un día antes, desde la Casa Blanca, el mandatario había lanzado una advertencia similar al destacar que las fuerzas armadas estadounidenses han reducido el tráfico de drogas por tierra en 97%, al cumplirse un año de su regreso al poder.

Enfoque militar de la nueva estrategia de Trump

De acuerdo con Trump, el objetivo de la nueva estrategia es erradicar por completo a los cárteles, y al subrayar la capacidad militar de su país, afirmó que la operación terrestre es la parte más fácil del combate contra estas organizaciones criminales.

Operaciones marítimas y cambio de rutas

El día de ayer, Trump aseguró que las operaciones marítimas obligaron a los traficantes a modificar sus rutas. “Hemos eliminado casi el 100% de las drogas que entraban por agua”, dijo ante reporteros.

Según el presidente, la reducción del tráfico por mar fue tan drástica que “nadie se está metiendo al negocio de los barcos”, y añadió que su gobierno busca identificar al 3% restante que aún logra cruzar.

Sin detalles sobre operativos terrestres contra cárteles

Ayer, Trump sostuvo que las autoridades estadounidenses “saben exactamente de dónde vienen” las drogas que ingresan por tierra, aunque no precisó países, fronteras ni rutas concretas.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha detallado qué tipo de operativos se desplegarán ni cuándo iniciarán formalmente las acciones terrestres. Tampoco se han difundido cifras oficiales adicionales que respalden la reducción del 97% mencionada por el mandatario.

