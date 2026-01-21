Embajada de EE.UU. advierte: tu visa puede ser destruida si no la recoges

GENERANDO AUDIO...

La Embajada de Estados Unidos en México alertó a las personas solicitantes de visa que, una vez que el documento llega al DHL seleccionado o al Centro de Atención a Solicitantes (CAS), sólo hay un mes para recogerlo, de lo contrario la visa puede ser destruida y el trámite deberá iniciarse nuevamente.

El aviso fue difundido a través de la cuenta oficial @USEmbassyMEX, donde se detalló el proceso y las consecuencias de no acudir en el plazo establecido.

Plazo para recoger la visa en DHL o CAS

De acuerdo con la embajada, las notificaciones se envían al correo electrónico que la persona registró al momento de programar su cita, por lo que es fundamental revisar constantemente la bandeja de entrada y verificar que los datos estén actualizados.

Una vez que la visa está disponible:

Se cuenta con un mes para recogerla en DHL o CAS

para recogerla en El plazo comienza a correr desde que el documento llega al punto seleccionado

Qué pasa si no recoges tu visa a tiempo

La Embajada de Estados Unidos explicó que si la visa no es recogida dentro del primer mes, ocurrirá lo siguiente:

La visa será devuelta al consulado donde fue emitida

donde fue emitida Permanecerá ahí sólo un mes adicional

Si no se recoge en ese segundo plazo, la visa será destruida

En ese caso, la persona interesada deberá iniciar nuevamente todo el trámite y pagar otra vez la tarifa correspondiente, sin excepción.

Dónde revisar el estatus de entrega

Para evitar contratiempos, la embajada recomendó mantener actualizada la información de contacto y consultar el estatus de la visa en el sitio oficial de entrega: https://ais.usvisa-info.com/en-mx/niv.

Las autoridades consulares insistieron en que no habrá prórrogas, por lo que es clave atender los correos electrónicos y acudir en tiempo para evitar perder el documento.

