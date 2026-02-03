Agentes del ICE llevarán cámaras corporales en Minneapolis

GENERANDO AUDIO...

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció el despliegue inmediato de cámaras corporales para agentes de campo en Minneapolis, como parte de un plan para ampliar el programa a nivel nacional conforme haya presupuesto disponible. El anuncio fue publicado por la funcionaria en su cuenta oficial de X.

Noem informó que la medida involucra a personal de DHS, ICE y CBP, y la presentó como parte de una estrategia de transparencia operativa en tareas de seguridad y control migratorio.

I just spoke with @RealTomHoman @ICEDirector @CBPCommissioner. Effective immediately we are deploying body cameras to every officer in the field in Minneapolis.



As funding is available, the body camera program will be expanded nationwide. We will rapidly acquire and deploy body… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 2, 2026

Cámaras corporales para agentes de DHS, ICE y CBP

En su mensaje, la secretaria explicó que la decisión se tomó tras dialogar con mandos de agencias federales. “Acabo de hablar con Thomas Homan, con el director del ICE y con Rodney Scott. Con efecto inmediato, estamos instalando cámaras corporales en todos los agentes de campo en Minneapolis”, escribió.

Añadió que el programa crecerá conforme se asignen recursos: “A medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional”.

También aseguró que habrá una implementación acelerada: “Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”.

Plan nacional de cámaras corporales en seguridad migratoria

La funcionaria vinculó la medida con la política de la Casa Blanca en materia de seguridad. En su publicación afirmó: “La administración más transparente en la historia de Estados Unidos: gracias Trump”.

El uso de cámaras corporales en fuerzas de seguridad busca dejar registro en video de operativos, detenciones e interacciones con civiles. En distintos cuerpos policiales de Estados Unidos se han aplicado programas similares para supervisión y rendición de cuentas.

Hasta ahora, Noem no detalló fechas exactas para la expansión nacional ni el número de equipos que serán adquiridos en la primera fase.

La implementación comenzará en Minneapolis y se extenderá a otras zonas conforme avance la disponibilidad de fondos federales.

