México ya no enviará petróleo a Cuba, reitera Trump

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Donald Trump afirmó que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, país la que consideró como una “nación fallida”. El presidente de Estados Unidos había amenazado con aranceles a los países que abastecen de crudo a la isla caribeña.

Durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense aseguró que el gobierno mexicano suspenderá los envíos de petróleo, sin ofrecer detalles, si es que existe un acuerdo formal con las autoridades mexicanas.

México advierte riesgo de crisis humanitaria

México se había mostrado renuente a suspender los envíos. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que una interrupción total del suministro energético podría provocar “una crisis humanitaria de gran alcance que afectaría directamente a los hospitales, el suministro de alimentos y otros servicios básicos para el pueblo cubano”.

No obstante, el contexto comercial añade presión al gobierno mexicano. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, y la imposición de aranceles podría dañar una economía que mantiene un crecimiento moderado.

Aunque reiteró la “solidaridad eterna” de México con el pueblo cubano, Sheinbaum reconoció que no desea poner al país en riesgo frente a posibles sanciones comerciales.

Presión arancelaria de EE. UU. y crisis energética en Cuba

La economía cubana sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo barato que le proporcionaba Venezuela. Sin embargo, dejó de recibirlo luego de la captura, hace un mes, del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses.

El presidente Trump firmó recientemente un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que continúen suministrando petróleo a Cuba, una medida que, en la práctica, obliga a los socios comerciales de la isla a elegir entre comerciar con la mayor economía del mundo o con un país de 11 millones de habitantes en profunda crisis económica.

Un eventual corte del suministro mexicano profundizaría la peor crisis económica de Cuba desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, con impactos directos en el transporte, la generación eléctrica y los servicios básicos.

Hay conversaciones con Cuba, afirma Trump

Trump aseguró que su gobierno mantiene conversaciones con dirigentes cubanos, aunque sin dar detalles.

“Creo que estamos bastante cerca (de un acuerdo), pero ahora mismo estamos tratando con los líderes cubanos”, afirmó Donald Trump

Desde La Habana, un alto diplomático confirmó que existen comunicaciones entre ambos gobiernos, pero aclaró que no hay una mesa de diálogo formal.

“Hoy no podemos hablar de tener una mesa de diálogo con Estados Unidos, pero es cierto que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos”, dijo a la AFP el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.