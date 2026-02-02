México se hidrata: más de 2 mil municipios quedan libres de sequía en 13 estados del país

GENERANDO AUDIO...

Sequía cede en México. Foto: Cuartoscuro

Más de 2 mil municipios de México ya se encuentran libres de sequía, de acuerdo con el reporte más reciente del Monitor de Sequía en México, con corte al 15 de enero de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Según el informe, solo el 7.4% del territorio nacional presenta condiciones de sequía de moderada a excepcional, lo que significa que 2 mil 168 municipios, de un total de 2 mil 478, ubicados en 13 entidades, no registran actualmente esta condición climatológica.

Lluvias de 2025 redujeron la sequía en México

El SMN explicó que la reducción de la sequía en México es resultado de una temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025 especialmente activa. Durante ese periodo, se registraron ocho ciclones tropicales, el paso de 40 ondas tropicales y la influencia del Monzón de Norteamérica, también conocido como Monzón mexicano.

Estos sistemas generaron lluvias en regiones del centro, centro-occidente, oriente, sur del país y la península de Yucatán, lo que permitió disminuir las áreas afectadas por sequía, que al 15 de mayo de 2025 cubrían cerca del 49% del país.

Termina periodo de sequía que inició en 2023

La Conagua detalló que la recuperación de áreas con sequía durante la segunda mitad de 2025 marcó el fin del periodo de sequía continua que afectó a México desde finales de 2023.

El máximo impacto se registró el 31 de mayo de 2024, cuando el 76% del territorio nacional presentaba sequía de moderada a excepcional. Para el 30 de noviembre de 2025, esa cifra se redujo a 10.6%, con 1 mil 940 municipios libres de sequía.

Almacenamiento de agua supera niveles de 2024

Al cierre de la temporada de lluvias, el almacenamiento nacional de agua alcanzó un 72%, por encima del 64% registrado en 2024. Más de 80 presas superaron el 100% de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias, incluido el Sistema Cutzamala, que llegó a 97% de almacenamiento.

Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, las lluvias continuaron por el paso de frentes fríos, corrientes en chorro y tormentas invernales, lo que contribuyó a seguir reduciendo la sequía en entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tabasco.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.