México deja de enviar petróleo a Cuba y desata debate interno

México confirmó que dejó de enviar petróleo a Cuba y que, en su lugar, enviará ayuda alimentaria. La decisión llega tras semanas de mensajes contradictorios desde el Gobierno y en un contexto marcado por la presión internacional y los posibles aranceles de Donald Trump.

En este video se analiza cómo se construyó la narrativa oficial, por qué se tomó la decisión final y el debate de fondo: ¿es correcto apoyar a otros países cuando en México persisten carencias graves, especialmente en salud?

