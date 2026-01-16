EE. UU. desmiente “Ajuste venezolano” y alerta por promesas migratorias falsas en redes

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. alertó por información falsa. Foto: Getty | Ilustrativa

La embajada de Estados Unidos en México alertó sobre supuestos programas migratorios que se ofrecen a ciudadanos venezolanos como vías legales para ingresar al país del norte de América.

A través de su cuenta de X, las autoridades estadounidenses destacaron que esos presuntos programas que se anuncian en redes sociales tengan el respaldo del Gobierno de Estados Unidos.

“Nuevos videos en redes sociales anuncian supuestos programas migratorios para venezolanos en Estados Unidos, presentándolos como vías “legales” y próximas a aprobarse… Son contenidos falsos. No te dejes engañar por contenidos sensacionalistas que no tienen respaldo de comunicaciones oficiales”, escribieron autoridades

De acuerdo con las autoridades, una de estas ofertas, que surgen a varios días de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, ofrecen “residencia permanente” para miles de personas.

“Algunos hablan de un supuesto llamado “Ajuste Venezolano” que otorgaría residencia permanente a más de 400 mil personas, incluyendo a quienes ingresaron antes del 31 de diciembre de 2021, y describen solicitudes a través de familiares residentes como mecanismo central”, destacaron

Otra de las ofertas que comenzaron a circular en plataformas digitales es la que habla sobre “la existencia de un programa para 24 mil venezolanos que permitiría ingresar a EE.UU. mediante parole con autorización de trabajo por dos años, basado en un patrocinador en EE.UU”.

Las dos ofertas son falsas, aseguraron las autoridades de Estados Unidos, quienes enfatizaron que solo la información de los canales oficiales es correcta.

