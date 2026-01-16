Tras protestas en Mineápolis por ICE, Trump amenazó con despliegue militar

GENERANDO AUDIO...

Trump amenaza con despliegue militar en Mineápolis. Foto: AFP

Tras las recientes protestas por las acciones de agentes de migración, este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con desplegar militares en Mineápolis, ciudad que es escenario de diferentes manifestaciones tras la muerte de una mujer de 37 años a manos de un agente del ICE.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional”, declaró Trump en la red Truth Social.

Las protestas incrementaron luego de que un agente del ICE dispara a un hombre el miércoles. Tras ser reconocido como ciudadano venezolano, el manifestante fue trasladado a un hospital tras una lesión en la pierna.

Por su parte, el jefe de policía local, Brian O’Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del ICE en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.

– “No es sostenible” –

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que “un inmigrante ilegal de Venezuela” fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto. De este modo, las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del ICE.

“Esto no es sostenible”, declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y añadió: “Tenemos agentes del ICE por toda nuestra ciudad y por todo nuestro estado que, junto con la Patrulla Fronteriza, están creando el caos”.

En un video publicado el miércoles en redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció “el caos, la interrupción y el trauma que el gobierno federal está descargando sobre nuestra comunidad”.

