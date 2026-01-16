Congreso de EE. UU. visita Dinamarca y Groenlandia tras presiones de Trump

GENERANDO AUDIO...

Delegación de EE.UU. llega a Groenlandia. AFP

Una delegación del Congreso de EE. UU. integrada por once legisladores inició este viernes una visita oficial a Dinamarca y Groenlandia, con el objetivo de expresar apoyo político ante las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la isla ártica. El grupo está conformado por senadores y representantes de ambos partidos, demócrata y republicano.

Los legisladores arribaron a Copenhague y tenían previsto reunirse con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, así como con el jefe del gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. El encuentro forma parte de una agenda diplomática que también incluye reuniones con integrantes del Parlamento danés y con líderes empresariales locales.

Durante la jornada del viernes, la delegación acudió a la sede de la asociación patronal danesa, donde sostuvo conversaciones con representantes del sector empresarial. La visita se desarrolla en un contexto de tensión diplomática luego de que Donald Trump, actual presidente de EE. UU., reiterara su interés en adquirir Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa.

Visita bipartidista a Copenhague

El senador demócrata Dick Durbin declaró ante periodistas que la presencia del grupo busca mostrar un respaldo conjunto a Dinamarca y a Groenlandia. Señaló que la delegación representa una postura bipartidista del Congreso estadounidense y destacó la relación histórica entre ambos países.

Durbin afirmó que el objetivo del viaje es agradecer la cooperación mantenida durante décadas y subrayar que las declaraciones del presidente Trump no reflejan, según dijo, el sentir del pueblo estadounidense. Las declaraciones fueron realizadas durante las actividades oficiales en la capital danesa.

Contexto de desacuerdo entre aliados

La visita ocurre dos días después de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, en la que Dinamarca reconoció públicamente un “desacuerdo fundamental” con EE. UU., pese a tratarse de aliados históricos. Las diferencias se centran en la postura de Trump respecto a Groenlandia y en sus críticas hacia Dinamarca por lo que considera una falta de compromiso en la seguridad del territorio.

El presidente estadounidense también restó importancia al envío de una misión expedicionaria europea a la región. En este contexto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el jueves que el despliegue de tropas europeas en Groenlandia no modifica el objetivo del presidente Trump de adquirir el territorio.

Integrantes de la delegación estadounidense

La delegación del Congreso de EE. UU. está conformada por los siguientes legisladores:

Senado : Dick Durbin, Chris Coons, Peter Welch y Jeanne Shaheen (Partido Demócrata); Thom Tillis y Lisa Murkowski (Partido Republicano)

: Dick Durbin, Chris Coons, Peter Welch y Jeanne Shaheen (Partido Demócrata); Thom Tillis y Lisa Murkowski (Partido Republicano) Cámara de Representantes: Steny Hoyer, Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs y Sarah McBride (Partido Demócrata)

Los congresistas permanecerán en Copenhague durante el viernes y el sábado. Posteriormente, el grupo viajará al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde también se prevé la participación del presidente Donald Trump.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.