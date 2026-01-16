Trump posa con Nobel de la Paz de María Corina Machado; revelan foto de reunión

GENERANDO AUDIO...

Trump recibe medalla del premio nobel de la paz de Corina Machado. Foto. Gettyimage

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tuvo el “gran honor” de recibir a María Corina Machado en un encuentro privado en la Casa Blanca, durante el cual ella le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz, un gesto que el mandatario calificó como un reconocimiento significativo.

En redes sociales comenzaron a circular las primeras imágenes del encuentro, incluyendo el momento en que se ve a Trump posar con la medalla del Premio Nobel de la Paz, que Machado había recibido semanas atrás.

Donald Trump calificó como un “gesto maravilloso” la acción de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“Hoy tuve el gran honor de conocer a María Corina Machado. Es una mujer extraordinaria que ha pasado por muchísimas cosas”, escribió Trump. “María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que realizó. Un gesto maravilloso de respeto mutuo”, añadió el presidente Donald Trump.

María Corina Machado y la reunión

Previo a la publicación de Trump, la líder opositora venezolana informó que “presentó” su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha codiciado ese galardón, considerado intransferible por el comité que lo entrega.

“Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz”, declaró Machado a la prensa frente al Capitolio estadounidense tras su reunión con Trump en la Casa Blanca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.