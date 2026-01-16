EE. UU. exige a México resultados concretos en seguridad fronteriza: “no basta el progreso”

GENERANDO AUDIO...

Exige a México resultados concretos en seguridad fronteriza y combate al fentanilo

El gobierno de Estados Unidos pidió a México avanzar con resultados tangibles en seguridad fronteriza y combate al crimen organizado, al reconocer que, aunque hay avances, los retos siguen siendo significativos. La exigencia quedó asentada en una declaración conjunta tras una llamada entre el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, realizada este jueves.

Durante la llamada, los funcionarios reafirmaron la alianza entre México y EE. UU, basada en el respeto mutuo a la soberanía, pero también reconocieron que se necesita hacer más para enfrentar las amenazas compartidas que afectan a ambos países.

EE. UU. pide acciones tangibles en seguridad fronteriza

En la declaración conjunta, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente coincidieron en que el Grupo Bilateral de Implementación de Seguridad, que volverá a reunirse el 23 de enero, debe entregar acciones tangibles y resultados significativos en la cooperación en seguridad.

El objetivo central es combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas que cruzan la frontera entre ambos países. Para ello, ambos gobiernos acordaron dar seguimiento a iniciativas bilaterales enfocadas en el intercambio de información y en acciones de seguridad transfronteriza.

Aunque el comunicado reconoce que ha habido progreso, subraya que los desafíos persisten, por lo que Washington dejó claro que la cooperación no puede quedarse en avances graduales sin impacto real.

Reunión de alto nivel en Washington

Como parte de los acuerdos, los secretarios confirmaron que se convocará una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., programada para febrero, cuando se cumpla un año del inicio de una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Este encuentro de alto nivel servirá para evaluar los avances, identificar vacíos y establecer expectativas claras sobre los próximos pasos de la colaboración entre México y Estados Unidos.

La declaración conjunta deja ver que, para EU, la prioridad es pasar del discurso a los resultados medibles, en un contexto de presión creciente por la violencia ligada al narcotráfico y la crisis del fentanilo.

