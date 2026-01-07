Alcalde de Minneapolis exige que ICE deje la ciudad tras tiroteo

GENERANDO AUDIO...

Agente de ICE disparó contra conductora en Minneapolis. Foto: AFP

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió públicamente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abandone la ciudad, luego del tiroteo en el que una mujer murió la mañana del 7 de enero, durante un operativo de agentes federales.

El hecho ocurrió en un barrio residencial, muy cerca del lugar donde George Floyd fue asesinado en 2020, un elemento que incrementó la tensión política y social en la ciudad.

El tiroteo que detonó la respuesta del alcalde

De acuerdo con versiones oficiales, un agente de ICE disparó contra el vehículo de una mujer luego de considerar que representaba una amenaza. La víctima, visiblemente alterada, habría acelerado su automóvil antes de recibir los disparos.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer, y las autoridades reconocieron que existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido, lo que abrió una investigación formal.

“ICE, lárguense de Minneapolis”: el mensaje directo de Frey

Durante una conferencia de prensa, el alcalde Jacob Frey se dirigió de manera directa a la agencia federal:

“A ICE: ¡Lárguense de Minneapolis! No los queremos aquí. Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario”.

Frey sostuvo que la presencia de ICE ha generado miedo, daños y pérdida de vidas, y afirmó que la agencia debe retirarse para evitar nuevos incidentes.

El alcalde aseguró que el caso ha dejado familias destrozadas y comunidades afectadas, y responsabilizó a la agencia federal por el desenlace fatal.

“Hay gente sufriendo. Residentes que han contribuido a nuestra ciudad, a nuestra cultura y a nuestra economía están siendo aterrorizados, y ahora alguien ha muerto. Es culpa suya”, afirmó.

Versiones enfrentadas entre autoridades locales y federales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que el agente involucrado realizó “disparos defensivos”, al considerar que la mujer intentó embestir a los oficiales con su vehículo.

El presidente Donald Trump respaldó esa versión en una publicación en Truth Social, donde calificó a la mujer como una “agitadora profesional” y aseguró que atropelló a un agente.

Frey rechazó esas afirmaciones y aseguró que los videos disponibles muestran a la mujer alejándose de los agentes, no avanzando hacia ellos.

“Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Tras ver el video, quiero decirlo claramente: eso es una mentira”, sostuvo.

Alcalde de Minneapolis pide no caer en provocaciones

Tras sus declaraciones contra ICE, Frey pidió a los residentes no caer en provocaciones y responder con serenidad, pese al enojo que ha generado el caso.

Reconoció que la indignación es comprensible, pero advirtió que la confrontación sólo agravaría la situación.

La exigencia del alcalde se da en un contexto de incremento de operativos de ICE en ciudades como Portland, Charlotte y Chicago.

En septiembre de 2025, un hombre murió en Chicago tras recibir un disparo de agentes de ICE, un antecedente que ha intensificado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la agencia.

