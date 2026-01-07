GENERANDO AUDIO...

Foto. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció que propondrá aumentar el presupuesto militar para 2027 a 1.5 billones de dólares, por encima del billón inicialmente previsto, con el objetivo de construir lo que llamó un “Ejército de Ensueño” y garantizar la seguridad nacional.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Trump aseguró que la decisión se tomó tras “largas y difíciles negociaciones” con legisladores y funcionarios, en un contexto que calificó como “turbulento y peligroso” para el país.

Trump defiende aumento histórico al gasto militar

En su mensaje, el mandatario afirmó: “He determinado que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debe ser de 1 billón de dólares, sino de 1.5 billones de dólares.”

Trump sostuvo que este incremento permitirá fortalecer a las Fuerzas Armadas y mantener a Estados Unidos “seguro y protegido, sin importar el enemigo”, al tiempo que impulsa una modernización sin precedentes del aparato militar.

Aranceles financiarían el incremento al presupuesto de defensa

El presidente explicó que el aumento sería posible gracias a los ingresos generados por aranceles impuestos a otros países, los cuales, aseguró, antes “estafaron a los Estados Unidos a niveles nunca antes vistos”.

“Si no fuera por las enormes cifras que se están generando a partir de los aranceles de otros países, me quedaría en la cifra de 1 billón de dólares”, señaló Trump.

Además, criticó directamente a la administración anterior al afirmar que esos ingresos “habrían sido impensables hace apenas un año durante la administración del Somnoliento Joe Biden”, a quien calificó como “el peor presidente en la historia” del país.

Promete reducir deuda y pagar dividendos a ciudadanos

Trump añadió que el presupuesto de 1.5 billones de dólares no sólo permitiría crear una fuerza militar sin precedentes, sino también reducir la deuda nacional y otorgar “un dividendo sustancial a patriotas de ingresos moderados”.

Hasta el momento, el Congreso de Estados Unidos no ha fijado postura oficial sobre la propuesta, que deberá ser discutida durante el proceso de aprobación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.