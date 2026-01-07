GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela comprará únicamente productos manufacturados en el país del Norte de América con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington.

“Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar únicamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, anunció el presidente de Estados Unidos

La medida, confirmada por Trump en su red social, se da días después de la captura de Nicolás Maduro tras un operativo de las autoridades estadounidenses.

¿Qué productos comprará Venezuela con el dinero del petróleo?

El republicano hizo el anuncio a través de su red social, en donde también explicó cuáles serán los artículos que Venezuela adquirirá con el dinero del petróleo vendido. Entre los productos se encuentran:

Productos agrícolas estadounidenses

Medicamentos

Dispositivos médicos

Equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela.

De acuerdo con Trump, Venezuela se “compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio”, situación que, según el republicano, es “una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”.

EE. UU. y la presión sobre Venezuela

Previo al anuncio del compromiso de Venezuela en adquirir productos de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses anunciaron la incautación de dos buques petroleros sancionados, uno que llevaba pabellón ruso asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte, y otro en el Caribe, ambos en relación con el bloqueo a Venezuela.

El Departamento del Tesoro mantiene desde hace años una lista de buques cisterna que actualiza regularmente y que son susceptibles de ser decomisados, según la legislación estadounidense.

Una multinacional de Estados Unidos, Chevron, opera en Venezuela, en cambio, sin problemas, gracias a un permiso especial que la exime de las sanciones estadounidenses a la industria petrolera venezolana.

