Trump ante la posible adquisición de Groenlandia. Foto: AFP

El presidente Donald Trump debate de manera activa con su equipo la posible compra de Groenlandia a Dinamarca, informó la Casa Blanca, que no descartó ninguna opción para que Estados Unidos pueda anexar este territorio de alto valor geoestratégico y rico en recursos naturales.

La confirmación se dio este miércoles 7 de enero de 2026, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada sobre la posibilidad de que el Gobierno estadounidense presente una oferta formal para adquirir el territorio semiautónomo administrado por Dinamarca.

Trump debate compra de Groenlandia con su equipo

Durante una conferencia de prensa, Karoline Leavitt señaló que el tema forma parte de las discusiones actuales del Ejecutivo estadounidense:

“Es algo que el presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente en estos momentos”.

Las declaraciones confirman que la compra de Groenlandia continúa siendo considerada por el Gobierno de Estados Unidos, en un contexto marcado por el interés estratégico de Washington en la región del Ártico.

Estados Unidos no descarta opciones sobre Groenlandia

Cuestionada sobre el hecho de que Donald Trump no haya descartado una acción militar contra un territorio vinculado a un país miembro de la OTAN, Leavitt respondió que el presidente mantiene todas las opciones disponibles.

“Eso no es algo que haga este presidente. El presidente Trump siempre tiene todas las opciones sobre la mesa”.

No obstante, la vocera subrayó que la postura principal del mandatario estadounidense ha sido priorizar las vías diplomáticas en asuntos de política exterior.

“La primera opción del presidente siempre ha sido la diplomática”, agregó.

Diplomacia entre Estados Unidos y Dinamarca

En el mismo contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que tiene previsto reunirse la próxima semana con representantes del Gobierno de Dinamarca para abordar el tema de Groenlandia.

El encuentro buscará dialogar sobre el estatus del territorio, así como sobre los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los términos de una eventual negociación.

Groenlandia es considerada una zona clave por su ubicación geográfica, su acceso a rutas marítimas emergentes y la presencia de recursos naturales, factores que han incrementado el interés internacional en el territorio en los últimos años.

Hasta ahora, ni el gobierno de Dinamarca ni las autoridades locales de Groenlandia han emitido una postura oficial tras las declaraciones de la Casa Blanca.

