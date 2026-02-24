Alcalde de NY pide a migrantes inscribir a sus hijos a la escuela sin importar estatus

GENERANDO AUDIO...

El alcalde de New York City, Zohran Mamdani, publicó un mensaje en español en su cuenta de X para invitar a las familias a registrar a sus hijos en los programas de Kinder 3 y PreK para el ciclo escolar 2026-2027.

“Mi español es… no muy bueno. Pero la lucha para cuidado infantil universal? Eso es muy bueno”, escribió el alcalde, quien apareció en un video acompañado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Última semana para registrarse

En el video, Mamdani recuerda que esta es la última semana para que madres y padres registren a sus hijos que cumplan 3 o 4 años en 2026. La fecha límite es el 27 de febrero.

Ocasio-Cortez explicó en español que cualquier familia que viva en Nueva York puede inscribir a sus hijos sin importar ocupación, ingresos o estatus migratorio.

Durante el mensaje, ambos señalaron que el costo del cuidado infantil en la ciudad puede alcanzar hasta 26 mil dólares por niño al año, lo que calificaron como “no sostenible” ni justo para las familias.

El alcalde aseguró que el proceso de solicitud es sencillo y que el objetivo es garantizar un lugar para cada menor que se registre antes de la fecha límite.

Tres formas de registro

Las autoridades detallaron que existen tres vías para completar la inscripción:

En línea, a través del portal oficial: http://myschools.nyc Por teléfono, llamando al 718-935-2009, donde se ofrecen servicios en más de 200 idiomas. De manera presencial, en los Centros de Bienvenida Familiar ubicados en los cinco condados de la ciudad.

Según el mensaje, quienes completen el registro antes del 27 de febrero tendrán un cupo garantizado en el programa Kinder 3 o Pre-K.

Mamdani subrayó que el acceso gratuito al cuidado infantil es una de las estrategias clave para hacer de Nueva York “una ciudad más asequible para todos”.

