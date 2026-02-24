Trump hablará ante el Congreso tras fallo contra su política de aranceles

GENERANDO AUDIO...

El discurso de Trump se da entre tensiones. Foto: AFP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dará un discurso ante el Congreso este martes tras el revés de la Corte Suprema contra su política de aranceles, en un contexto de tensiones políticas y desacuerdos legislativos en Washington.

El mandatario hablará durante su mensaje sobre el estado de la Unión luego de que el máximo tribunal invalidara su estrategia comercial basada en declarar una emergencia nacional para imponer aranceles, obligándolo a buscar respaldo legislativo.

La intervención está programada para las 21:00 horas locales y ocurre en medio de un escenario político marcado por divisiones en el Congreso y tensiones con la oposición demócrata.

Discurso de Trump tras fallo de la Corte Suprema

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos representa un revés para la agenda económica del presidente, quien había apostado por los aranceles como eje de su política comercial.

El tribunal determinó que cualquier modificación arancelaria requiere la participación del Congreso, donde las negociaciones con los demócratas se mantienen bloqueadas.

Trump reaccionó públicamente al fallo y criticó a los magistrados que votaron en contra de su postura. Durante el discurso, los jueces estarán presentes en el recinto, lo que anticipa un ambiente tenso.

Agenda política y discurso con tono histórico

La Casa Blanca adelantó que el mensaje tendrá un tono amplio y con referencias históricas, en el marco del aniversario 250 de la independencia estadounidense que se celebrará el 4 de julio.

El discurso también se da en un contexto internacional activo para el mandatario, que ha impulsado acciones en política exterior y negociaciones internacionales durante su segundo mandato.

A nivel económico, el crecimiento registrado en 2025 fue de 2.2%, por debajo del año previo, mientras que la inflación anual se ubicó en 2.9% en diciembre, según datos mencionados en el contexto del mensaje.

Tensiones en el Congreso y ausencias demócratas

El mensaje ocurre en medio de desacuerdos entre republicanos y demócratas por temas presupuestales y de seguridad nacional.

Entre los puntos de conflicto se encuentran:

Financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional

Política migratoria federal

federal Operación de agencias migratorias

Algunos legisladores demócratas han adelantado que no asistirán al discurso, en desacuerdo con la política migratoria del gobierno.

Las negociaciones en el Congreso permanecen estancadas, especialmente en torno a cambios en el funcionamiento de agencias federales.

Clima político previo a elecciones legislativas

El discurso también se produce en un año electoral, con comicios legislativos programados para noviembre.

Encuestas recientes ubican la aprobación presidencial por debajo del 50%, aunque con respaldo sólido entre su base política.

El resultado de las elecciones podría modificar el equilibrio en el Congreso y condicionar la segunda parte del mandato presidencial.

Además del contexto político, el discurso contará con invitados especiales de ambos partidos, en una tradición habitual de este tipo de mensajes presidenciales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.