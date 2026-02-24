Conoce qué es el discurso del Estado de la Unión que Donald Trump rendirá ante el Congreso

GENERANDO AUDIO...

El State of the Union, discurso del Estado de la Unión, en español, es el mensaje anual que el presidente de Estados Unidos presenta ante una sesión conjunta del Congreso para informar sobre la situación del país y exponer sus prioridades legislativas.

Este martes 24 de febrero, el presidente Donald Trump ofrecerá un mensaje ante el Congreso que mantiene el formato tradicional del Estado de la Unión, aunque oficialmente no se denomina así, debido a que corresponde al inicio de un nuevo mandato.

¿Qué establece la Constitución?

La Constitución de Estados Unidos, en su Artículo II, Sección 3, establece que el presidente debe informar periódicamente al Congreso sobre el estado del país y recomendar las medidas que considere necesarias.

No fija una fecha específica, por lo que la tradición ha evolucionado con el tiempo.

Cuando un presidente inicia su mandato —o comienza un nuevo periodo— su intervención ante el Congreso se denomina formalmente mensaje ante una sesión conjunta, práctica vigente desde la década de 1980.

El discurso del Estado de la Unión, como tal, suele presentarse a partir del segundo año de gobierno y tiene un enfoque más centrado en el balance de gestión, mientras que el primer mensaje está orientado principalmente a fijar prioridades.

Más de dos siglos de historia

El primer mensaje fue pronunciado en 1790 por George Washington, quien compareció personalmente ante el Congreso.

En 1801, Thomas Jefferson optó por enviar el mensaje por escrito, tradición que se mantuvo por más de un siglo hasta que Woodrow Wilson retomó la presentación oral en 1913.

El nombre también cambió con el tiempo. Franklin D. Roosevelt comenzó a referirse a él como “State of the Union Address”, denominación que se oficializó durante la administración de Harry S. Truman.

En términos tecnológicos:

La primera transmisión radial nacional ocurrió en 1923.

El discurso de Truman en 1947 fue el primero televisado.

Desde 1965, bajo Lyndon B. Johnson , se pronuncia en horario estelar.

, se pronuncia en horario estelar. Desde 1966, el partido opositor ofrece una respuesta televisada.

¿Quiénes asisten?

El mensaje se pronuncia ante una sesión conjunta del Congreso, lo que implica la presencia simultánea de:

Miembros de la Cámara de Representantes

Senadores

Magistrados de la Corte Suprema

Integrantes del gabinete presidencial

Altos mandos militares

Existe además la figura del “sobreviviente designado”: un miembro del gabinete permanece en un lugar secreto para garantizar la continuidad del gobierno en caso de emergencia.

¿Cuál es su propósito político?

Más allá del nombre formal, el objetivo del discurso es:

Explicar la situación del país desde la perspectiva presidencial.

Destacar logros de la administración.

Presentar iniciativas económicas, sociales y de política exterior.

Marcar el tono del debate legislativo.

El impacto es también mediático. El último State of the Union de Trump, en 2020, fue visto por más de 37 millones de personas, y las audiencias recientes suelen oscilar entre 26 y 38 millones de televidentes.

En este contexto, el mensaje que ofrecerá Trump marcará la pauta política de su segundo mandato y delineará las prioridades que buscará impulsar ante un Congreso en un escenario de alta polarización.

