Embajada de EE. UU. retira alerta máxima en México; aplica toque de queda a personal

EE. UU. confirma regreso a normalidad en transporte y negocios. Fotos: Cuartoscuro

La Embajada de Estados Unidos en México retiró la alerta de seguridad que pedía a sus ciudadanos resguardarse en sus hogares tras los hechos violentos del 22 de febrero, y confirmó que el transporte público y los negocios continúan retomando operaciones normales.

De acuerdo con la misión diplomática, ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse, luego del avance de los operativos desplegados tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”. Sin embargo, se mantienen restricciones específicas para personal del gobierno estadounidense.

Toque de queda y restricciones para personal diplomático en varias ciudades

Aunque la alerta general fue retirada, el personal del gobierno estadounidense en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit), Ciudad Guzmán (Jalisco) y Tijuana (Baja California) permanece sujeto a toque de queda nocturno.

Además, el personal en el estado de Jalisco y en Monterrey, Nuevo León, recibió instrucciones de permanecer dentro de sus respectivas áreas metropolitanas.

La Embajada no detalló la duración de estas medidas internas.

Vuelos normalizados y refuerzo de operaciones en Puerto Vallarta

La representación diplomática informó que los horarios de vuelos se han normalizado en Guadalajara, mientras que en Puerto Vallarta varias aerolíneas programaron vuelos adicionales este 24 de febrero. Ambos aeropuertos fueron calificados como seguros y con servicios disponibles.

La Embajada recomendó que, en caso de cancelación de vuelos directos a Estados Unidos, los pasajeros consideren conexiones a través de otras ciudades mexicanas o estadounidenses.

Carreteras sin cierres oficiales, pero con tramos aún limitados

En materia carretera, la Embajada señaló que no tiene reportes de cierres ordenados por autoridades locales. No obstante, advirtió que algunas carreteras en Jalisco, incluida la vía entre Guadalajara y Puerto Vallarta, aún no están completamente reabiertas.

Recomendaciones para viajeros

La Embajada pidió a sus ciudadanos:

Confirmar con su aerolínea el estado y horario de su vuelo

Reprogramar con anticipación para evitar filas en aeropuertos

Monitorear medios locales para actualizaciones

para actualizaciones Seguir instrucciones de autoridades y llamar al 911 en caso de emergencia

y llamar al 911 en caso de emergencia Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar

Con esta actualización, la representación diplomática da por superada la fase de alerta máxima, aunque mantiene medidas preventivas internas mientras concluyen las labores de seguridad en las zonas afectadas.

