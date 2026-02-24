Trump prepara contrataque en su discurso a la nación tras el revés de la Corte Suprema

GENERANDO AUDIO...

Trump se prepara previo a su discurso a la nación. Foto: Gettyimages

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentará pasar al contrataque político este martes durante su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso, luego del revés que sufrió su política de aranceles tras una resolución de la Corte Suprema.

El mandatario ha adelantado que ofrecerá un mensaje “largo” y desafiante, con el objetivo de responder a quienes señalan un debilitamiento de su liderazgo. La intervención se dará en un contexto de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, tras la decisión del máximo tribunal.

La Casa Blanca ha señalado que el discurso también buscará tener un tono histórico, al enmarcarse en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, cuya celebración principal está prevista para el próximo 4 de julio.

Revés judicial impacta su política de aranceles

La Corte Suprema determinó que la estrategia arancelaria impulsada por Trump no podía sostenerse bajo el argumento de “emergencia nacional”, y recordó que cualquier modificación estructural en materia de comercio exterior debe contar con la participación del Congreso.

El presidente reaccionó con críticas hacia los magistrados que votaron en contra de su política y calificó la decisión como un obstáculo a su agenda económica. Durante el discurso, los integrantes del alto tribunal estarán presentes en el recinto legislativo, lo que podría generar un momento de tensión institucional.

Economía y liderazgo, ejes del mensaje

Hace un año, Trump prometió el inicio de una “edad de oro” para el país, en medio de preocupaciones por la inflación, la división política interna y la competencia económica con China.

Sin embargo, el crecimiento económico de 2025 fue menor al del año previo, mientras que la inflación se mantiene elevada. El empleo, por su parte, continúa mostrando cifras positivas.

En política exterior, la administración ha destacado acciones como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y negociaciones internacionales como el alto el fuego en Gaza, aunque el eje central de su mandato ha sido el lema “Estados Unidos primero”.

El discurso, programado para las 21:00 horas (tiempo local), será seguido de cerca por legisladores y analistas, en un momento clave para la narrativa política del presidente.

