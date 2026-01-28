Alcaldesa de Los Ángeles pide a la Casa Blanca seguridad para el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Alcalde de Los Ángeles, Karen Bass. Foto: Reuters

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, llamó a la Casa Blanca a enviar un mensaje claro de seguridad y bienvenida a los aficionados internacionales que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a los Juegos Olímpicos de 2028, en medio de preocupaciones por las políticas migratorias del Gobierno federal.

Preocupación por despliegue de agentes migratorios

Durante un evento en el que se presentaron los planes de la ciudad para recibir a los fanáticos del Mundial, Bass expresó su inquietud por el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que informó que personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apoyará la seguridad de las delegaciones estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

Al ser cuestionada sobre este despliegue, la alcaldesa afirmó:

“Creo que es muy aterrador. Creo que envía un mensaje muy aterrador al mundo”.

Ante la pregunta de cómo se puede asegurar a los fanáticos que viajarán a Estados Unidos para los eventos deportivos, Bass respondió:

“Bueno, estoy segura de que él (el presidente Donald Trump) no va a interferir con eso, pero creo que ese mensaje también tiene que venir de la Casa Blanca. Son los que necesitan enviar ese mensaje. Enviaré el mensaje de que la gente es bienvenida a la ciudad de Los Ángeles”.

Llamado a evitar boicots al Mundial

Bass también se refirió a los llamados de algunos países para boicotear la Copa Mundial 2026, subrayando que una decisión de ese tipo sería negativa tanto para el evento como para la imagen de Estados Unidos.

“Bueno, ciertamente espero que no hagan eso. Eso sería terrible. Pero también creo que envía un mensaje a la administración. Necesitamos mostrar una mejor cara al mundo, que vamos a dar la bienvenida a la gente, que no van a tener problemas de inmigración. Eso es lo que necesitamos asegurarnos”, declaró la alcaldesa de Los Ángeles

Detrás de la tensión por política migratoria

Las declaraciones de la alcaldesa se producen en un contexto de críticas a ICE y a la Patrulla Fronteriza, tras incidentes recientes en Minnesota donde dos ciudadanos estadounidenses murieron en operativos separados, lo que ha intensificado el debate sobre la aplicación de la política migratoria del presidente Donald Trump.

Bass insistió en que, aunque Los Ángeles hará su parte para recibir a los visitantes, es fundamental que el mensaje de seguridad y hospitalidad provenga directamente del Gobierno federal para garantizar la confianza de los aficionados y delegaciones internacionales.

