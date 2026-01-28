“Ni un solo barco ilegal”: Marco Rubio presume golpe al narco tras captura de Maduro

GENERANDO AUDIO...

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: AFP

Desde la detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ningún barco ilegal se ha dirigido a dicha nación y el tráfico de droga en la cuenca del Caribe ha disminuido, según dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para analizar la situación en el país.

“Pero les diré esto: desde que Maduro fue derrocado, ni un solo barco ilegal se ha dirigido a Venezuela. Lo que realmente ha cambiado es la dinámica: las autoridades interinas venezolanas ahora nos ayudan a identificar barcos de la flota fantasma que quieren que confisquemos y que incorporemos a este nuevo mecanismo interino”, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Durante su comparecencia, el funcionario sostuvo que la misión antidrogas de Estados Unidos continúa tanto en el Pacífico oriental como en el Caribe, aunque reconoció que es controvertida.

“Esa misión sigue en marcha, y es la misión contra el narcotráfico que continuamos llevando a cabo, aunque sea controvertida, y puede que no todos sean fanáticos de ella, obviamente, pero está ocurriendo en el Pacífico oriental y también en la cuenca del Caribe. El problema, o la buena noticia, es que ya no hay tantos barcos de droga moviéndose en la cuenca del Caribe como antes, y así es como va”, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Rubio agregó que hace alrededor de una semana y media fue interceptado uno de estos barcos, y señaló que tras la salida de Maduro, habrían zarpado cinco embarcaciones sin autorización.

“De hecho, hace aproximadamente una semana y media capturamos uno de estos barcos, porque, ¿qué ocurrió después de Maduro? Alrededor de cinco barcos partieron sin autorización de los venezolanos, porque estaban controlados por alguna red en el país”, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

EE. UU. descarta acción militar en Venezuela

En la ronda de preguntas, Rubio afirmó que Estados Unidos no está en posición ni tiene intención de realizar acciones militares en Venezuela. Agregó que espera que la nación venezolana esté mejor entre tres y nueve meses.

“La única presencia militar que verán en Venezuela son nuestros guardias de la Marina en una embajada. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra expectativa, y hacia eso apunta todo lo que se describe. Dicho esto, si surge una fábrica iraní de drones y amenaza a nuestras fuerzas en la región, el presidente se reserva la opción de eliminar esa amenaza”, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Reiteró que la administración de Donald Trump busca una transición con elecciones libres en Venezuela, que las ganancias del petróleo vayan al pueblo venezolano y que siga la liberación de los presos políticos, de los cuales, van alrededor de dos mil.

“El objetivo final es llegar a una fase de transición donde tengamos una Venezuela amigable, estable y próspera, democrática y aliada, donde esté representada toda la sociedad y haya elecciones libres y justas, que se puedan realizar elecciones en cualquier momento”, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

En cuanto al petróleo venezolano, Marco Rubio explicó que se está vendiendo a precio de mercado, que los 300 millones de dólares son para Venezuela y que la cuenta está temporalmente en Qatar, administrada por Estados Unidos. Mencionó que no están gastando dinero en Venezuela. Los senadores demócratas pidieron transparentar toda esa información, lo que Rubio se comprometió a hacer.

Al inicio del mensaje de Marco Rubio, un manifestante gritó “quita tus manos de Venezuela”. Fue expulsado del recinto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.