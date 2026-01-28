Rubio espera restablecer pronto relaciones diplomáticas con Venezuela

GENERANDO AUDIO...

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington espera restablecer “pronto” una presencia diplomática en Venezuela, al trazar un escenario cautelosamente optimista para el país caribeño tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

Durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio explicó que ya existe un equipo evaluando las condiciones en el terreno y que la reapertura diplomática permitiría contar con información en tiempo real y contacto directo con distintos actores.

Rubio señaló que la nueva misión permitiría interactuar no sólo con responsables del régimen, sino también con la sociedad civil y la oposición. Indicó que el proceso ya está en marcha y que el avance ha sido mayor al esperado en las primeras semanas.

Laura Dogu encabezará la misión diplomática

El jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que Laura Dogu estará al frente de la misión. La diplomática fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua desde 2015 y anteriormente se desempeñó como subjefa de misión en la embajada en Ciudad de México entre 2012 y 2015.

Dogu asumirá la unidad de asuntos venezolanos, primero con sede en Bogotá y posteriormente en Caracas, de acuerdo con lo expuesto por Rubio.

Avances graduales tras el derrocamiento de Maduro

Rubio reconoció que el proceso no será rápido ni sencillo, pero sostuvo que ya se observan avances concretos, como la liberación de presos políticos y el impulso a una reforma de la legislación de hidrocarburos para permitir inversión privada en la industria petrolera estatal.

El secretario de Estado subrayó que la transición requerirá tiempo y comparó el proceso con experiencias de cambio político en países como España y Paraguay, donde la consolidación democrática fue gradual.

Tensiones y postura del gobierno interino

Pese a los avances señalados por Washington, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha marcado distancia en sus declaraciones públicas. El 25 de enero, afirmó que Venezuela debe resolver sus conflictos internos sin órdenes de Washington.

Rubio también fue cuestionado sobre los siguientes pasos y la confianza en el gobierno de herencia chavista, a lo que respondió que antes de los recientes acontecimientos la situación estaba completamente bloqueada.

Contexto regional y doctrina de seguridad

Estados Unidos busca reforzar su influencia regional mediante la llamada “doctrina Donroe”, una actualización de la doctrina Monroe impulsada por el presidente Donald Trump y publicada a finales de 2025, que plantea la posibilidad de intervención si la región se alinea con intereses considerados hostiles.

