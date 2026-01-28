Imágenes del Río Hudson congelado tras ola de frío extremo en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

El Río Hudson se vio congelado por la tormenta invernal. Foto: AFP

El Río Hudson en Nueva York quedó parcialmente congelado tras el impacto de una tormenta invernal que afectó amplias zonas de EE. UU. y Canadá. Videos y fotografías compartidos en redes sociales muestran grandes extensiones del río cubiertas por placas de hielo, una escena poco habitual en este tramo urbano debido a la influencia de las mareas y al carácter salobre de sus aguas.

AFP Río Hudson Foto: AFP Hudson congelado AFP Imagen AFP AFP

Las imágenes comenzaron a circular durante el fin de semana, cuando las temperaturas descendieron de forma significativa como parte del sistema invernal que provocó frío extremo, nieve y hielo en gran parte de la mitad este de Estados Unidos. De acuerdo con los reportes difundidos por usuarios, el hielo cubrió buena parte de la superficie del Hudson, con bloques que se desprenden y se desplazan lentamente con la corriente.

Videos virales muestran el Río Hudson congelado

En los videos se observa cómo enormes fragmentos de hielo flotan sobre el Río Hudson, dificultando el paso normal de embarcaciones. Algunos botes aparecen navegando con mayor lentitud, mientras que animales que suelen cruzar el río encuentran obstáculos por la acumulación de hielo en distintos sectores.

Las tomas, captadas desde distintos puntos de Nueva York, evidencian que el congelamiento no es total, pero sí lo suficientemente extenso para alterar la actividad habitual en el río. Usuarios en redes sociales destacaron que el fenómeno coincide con una de las olas de frío más intensas registradas recientemente en la región.

Tormenta invernal provoca frío extremo en EE. UU. y Canadá

La tormenta invernal llegó a EE. UU. y Canadá durante el fin de semana y dejó temperaturas mínimas de hasta -45 grados centígrados en algunas zonas. De acuerdo con la información disponible, el fenómeno ha estado asociado al fallecimiento de al menos 34 personas en distintos puntos, debido a las condiciones climáticas extremas.

En Nueva York, las bajas temperaturas se combinaron con fuertes nevadas y vientos árticos, creando un entorno propicio para la formación de hielo en ríos y canales. Este escenario también se presentó en el East River, donde se observaron bloques de hielo flotante similares a los del Hudson.

Nieve récord y afectaciones en la ciudad

Además del congelamiento del Río Hudson, usuarios reportaron que Central Park registró hasta 29.5 centímetros de nieve durante la tormenta del domingo, una de las mayores acumulaciones documentadas en ese punto. La nevada complicó la movilidad en calles y avenidas, mientras cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza.

El sistema NYC Ferry informó la suspensión parcial o total de varias rutas “hasta nuevo aviso”, debido a la acumulación significativa de hielo en los canales de navegación y en el puerto. Algunas embarcaciones tuvieron dificultades para operar, mientras otras quedaron temporalmente fuera de servicio.

Alertas por condiciones peligrosas

Las autoridades locales emitieron alertas para evitar exposiciones prolongadas al aire libre, debido a que la sensación térmica generada por el viento incrementó los riesgos para la población. Las condiciones de conducción también se volvieron peligrosas, con reportes de miles de vuelos cancelados en distintos aeropuertos de la región.

Fotografías tomadas desde zonas como Hudson Yards, el ferry de Staten Island y áreas del condado de Rockland muestran un Río Hudson cubierto de placas de hielo, una imagen que no se presenta con frecuencia en décadas recientes dentro del entorno urbano de Nueva York.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.