De ciudad “feliz” a epicentro de protestas: los asesinatos a manos de agentes que sacuden a Minneapolis

GENERANDO AUDIO...

Imágenes de Alex Pretti, Renee Good y George Floyd. AFP

Minneapolis, considerada en 2025 como una de las ciudades más felices del mundo, atraviesa hoy un momento de alta tensión social tras una serie de asesinatos a manos de agentes federales y policiales que han reavivado protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

La ciudad más poblada de Minnesota, con cerca de 430 mil habitantes, fue una de las dos únicas urbes de Estados Unidos —junto con Nueva York— en ingresar al Índice de Ciudades Felices 2025, elaborado por el Instituto de Calidad de Vida, con sede en Reino Unido. Sin embargo, su imagen actual está marcada por la violencia ejercida por agentes del Estado.

Minneapolis y los casos que marcaron a la ciudad

En el imaginario colectivo de la ciudad aún pesa la muerte de George Floyd, ocurrida el 25 de mayo de 2020, a la que se suman recientemente los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, ambos a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Estos hechos han colocado nuevamente a Minneapolis en el centro del debate nacional por la brutalidad policial y el actuar de las fuerzas federales.

George Floyd: el caso que conmocionó al mundo

George Floyd murió en 2020. Foto: AFP

George Floyd, de 46 años, murió luego de que el policía Derek Chauvin presionara su cuello con la rodilla durante casi 10 minutos mientras lo arrestaba. El hecho fue grabado en video y difundido ampliamente, provocando indignación a nivel mundial.

Su muerte impulsó al movimiento Black Lives Matter como una fuerza clave para visibilizar la violencia policial y la desigualdad sistémica en Estados Unidos.

En 2021, Chauvin fue declarado culpable de asesinato por un tribunal estatal de Minnesota y sentenciado a 22.5 años de prisión. El agente contaba con 19 años de servicio en la policía de Minneapolis.

Renee Good: redada migratoria y protestas nacionales

Renee Good murió el 7 de enero de 2026. Foto: AFP

El 7 de enero de 2026, durante una redada antimigrantes en Minneapolis, Renee Good, poeta y madre de familia de 37 años, fue abatida por un agente del ICE mientras se encontraba al volante de su vehículo.

Tras el hecho, el presidente Donald Trump afirmó que el agente actuó en legítima defensa, versión que fue cuestionada por la oposición demócrata local, que se apoyó en videos del incidente.

La muerte de Good detonó manifestaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles y Boston.

Alex Pretti: el asesinato más reciente

Alex Pretti murió el 24 de enero de 2026, Foto: AFP

El caso más reciente ocurrió el sábado 24 de enero, cuando Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años, murió por disparos de agentes federales en Minneapolis, en medio de un operativo y protestas contra las políticas migratorias.

Pretti trabajaba en un hospital para veteranos y se había sumado a las manifestaciones tras la muerte de Renee Good.

De acuerdo con la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pretti se acercó a los agentes con una pistola semiautomática calibre 9 mm y un oficial abrió fuego luego de que el hombre se resistiera a ser desarmado. Esta versión ha sido rechazada por familiares y amigos del enfermero.

El asesor presidencial Stephen Miller reconoció que los agentes migratorios podrían haber infringido el protocolo antes del incidente, aunque las investigaciones continúan.

Una ciudad marcada por la memoria

Los lugares donde murieron Renee Good y Alex Pretti se han sumado al memorial que permanece activo desde hace casi seis años en honor a George Floyd, consolidando a Minneapolis como un punto de referencia en la discusión sobre violencia policial, migración y derechos civiles en Estados Unidos.