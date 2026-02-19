Alerta en aeropuerto de Newark: evacúan vuelo tras reporte de humo en cabina

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Una emergencia aérea se registró en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark (EWR), en Nueva Jersey, luego de que un avión de JetBlue Airways reportara humo en la cabina poco después del despegue.

El incidente involucró al vuelo 543, operado con un Airbus A320, con destino a Palm Beach. Tras detectarse la anomalía, la tripulación notificó la situación y regresó a la terminal aérea como medida preventiva.

Los pasajeros fueron desalojados mediante toboganes inflables y trasladados a una zona segura dentro del aeropuerto. No se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Suspensión temporal de operaciones por el siniestro

Tras el aterrizaje y la activación del protocolo de seguridad, las operaciones aéreas en Newark fueron suspendidas temporalmente, particularmente las llegadas, mientras se realizaban las maniobras de atención y se iniciaba la investigación correspondiente.

El propio aeropuerto informó que la interrupción de actividades permitió garantizar la seguridad en pista y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. En videos difundidos en redes sociales se observa a pasajeros caminando sobre la pista, escoltados por personal aeroportuario y con presencia de elementos policiales en el área.

De acuerdo con los primeros reportes y versiones de medios locales, el incidente estaría relacionado con una posible falla en el motor, lo que habría generado la presencia de humo al interior de la aeronave.

Reapertura gradual y regreso a la normalidad

Horas después del incidente, el aeropuerto informó mediante un comunicado que las operaciones fueron reanudadas de manera progresiva, una vez concluidas las labores de revisión en pista y asegurada la zona.

La terminal aérea retomó su funcionamiento habitual tras confirmar que no existían riesgos adicionales para pasajeros ni tripulaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.