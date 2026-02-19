Video: así fue la avalancha que mató a 8 esquiadores en California

GENERANDO AUDIO...

Un video de la avalancha en California se ha viralizado en redes sociales al mostrar el momento exacto en que una masa de nieve desciende sobre un grupo de esquiadores en la Sierra Nevada, dejando al menos ocho muertos y un desaparecido, según autoridades.

El alud ocurrió el martes en la zona de Castle Peak, cerca de Truckee, mientras un grupo realizaba una excursión guiada en montaña.

Video de la avalancha en Sierra Nevada

En las imágenes se observan montañas cubiertas de nieve y varios esquiadores en la zona. Al inicio, la escena parece tranquila. Algunas personas miran hacia la pendiente mientras otros continúan deslizándose.

De pronto, una enorme nube blanca baja con rapidez. La nieve avanza como una pared que crece y se expande. Algunos esquiadores intentan huir esquiando o corriendo, pero varios quedan envueltos por la nube de polvo y hielo.

La visibilidad se reduce casi a cero en segundos. El área queda cubierta por una capa de nieve.

Autoridades confirman 8 muertos

La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, confirmó que ocho esquiadores fueron localizados sin vida y uno más sigue desaparecido.

Seis sobrevivientes lograron refugiarse tras la avalancha. Equipos de rescate trabajaron desde el Boreal Mountain Ski Resort y el Tahoe Donner Alder Creek Adventure Center, enfrentando fuertes nevadas y vientos intensos.

El sheriff del condado de Placer, Wayne Woo, pidió evitar viajar a la zona por el alto riesgo de nuevas avalanchas. Las labores de búsqueda continúan.

