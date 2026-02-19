Jorge Medina y Josi Cuen cumplen su sueño de llegar al Auditorio Nacional

GENERANDO AUDIO...

Jorge Medina y Josi Cuen cumplirán su sueño. Foto: Alberto Estrada

Jorge Medina y Josi Cuen se presentarán del 8 al 11 de septiembre en el Auditorio Nacional cumpliendo así uno de sus sueños.

“Estamos regresando a un lugar que soñamos por muchos años. Pasas por aquí por Reforma, ves el Auditorio y dices: ‘algún día”, confesó Jorge Medina.

Por su parte, Josi Cuen dijo: “en algún momento fue algo que veíamos casi imposible, porque, incluso, en aquel entonces, cuando éramos parte del proyecto juntos, no cualquier artista, y menos del regional mexicano, podía entrar a un recinto como el Auditorio Nacional”.

En esas cuatro fechas prometieron “desbloquear recuerdos a través de la música”, algo que será único “creado por nosotros y para la gente”.

Aunque de momento solo se presentarán cuatro fechas, los artistas esperan que sean muchas más, ya que vienen de tener conciertos exitosos en la Plaza de Toros y el Estadio GNP.

“Pero si la gente quiere, pueden ser más. O sea, ustedes mandan, ustedes han hecho nuestra carrera, pues tienen la última palabra”, señaló Medina.

Jorge Medina y Josi Cuen, orgullosos de su amistad

Los cantantes están orgullosos de su gran amistad, aunque en un principio no fue así, pero ahora, hay mucho amor entre ellos.

“Él me cuida, me respeta y yo lo cuido y lo quiero mucho. Sí, lo quiero mucho. Sí, o sea, eso ha surgido entre nosotros. Más que ganar cualquier cosa, siempre hay que ganar un amigo”, expresó Medina.

Los cantantes expresaron que al hacer los conciertos en el “corazón de México” es porque quieren que el dinero “venga para acá”.

“También la intención de la gira es que el dinero venga a esta ciudad. Que el trabajo venga a esta ciudad, esa es la intención de la gira”, mencionó Medina.

Los conciertos se realizarán en septiembre, el “mes patrio”, por lo que sus invitados serán con mucho folclore y, por supuesto, el mariachi no podrá faltar.

“Que nuestro México sepa el cariño que le tenemos a la Ciudad de México, sepa el cariño y el orgullo que sentimos por nuestro país y qué mejor hacerlo aquí en el Auditorio Nacional en el corazón de México y en el mes patrio. Vamos a celebrar todas las fiestas patrias aquí con el favor de Dios”, finalizó Cuen.

