Maduro y Cilia Flores recibieron visita consular en prisión de Nueva York

Foto: AFP

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, recibieron el pasado 30 de enero una visita consular mientras permanecen detenidos en una cárcel de Nueva York, en Estados Unidos.

La visita fue notificada oficialmente al tribunal a través de un documento presentado por la Fiscalía y la defensa ante el juez federal Alvin Hellerstein, encargado del caso de Nicolás Maduro.

¿En qué consistió la visita?

La pareja fue visitada por “un funcionario que representaba a la República de Venezuela”, con el propósito de facilitarles cualquier servicio consular que pudieran necesitar durante su reclusión.

Esta acción se realizó en cumplimiento de una orden emitida por el juez durante la primera comparecencia, celebrada el 5 de enero, en la que instruyó a la Fiscalía garantizar el acceso a servicios consulares e informar al tribunal una vez que se concretara el contacto.

Situación legal y cargos

Maduro fue detenido el 3 de enero y trasladado a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico. Durante su primera audiencia, se declaró “un hombre inocente” y se describió como un “prisionero de guerra”.

El caso fue clasificado como complejo, lo que implica que, al menos por ahora, no aplican los plazos ordinarios que obligan a que el proceso judicial se resuelva en menos de un año.

Aplazamiento de la audiencia

La próxima audiencia judicial estaba prevista inicialmente para el 17 de marzo, pero fue reprogramada para el 26 de marzo a las 11:00 horas.

El aplazamiento se concedió luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitara más tiempo para recopilar evidencia física y documental, además de permitir que la defensa analice las pruebas y prepare las mociones previas al juicio.

