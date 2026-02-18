Vecinos protestan en Nueva Jersey para frenar centro de detención de migrantes.

GENERANDO AUDIO...

Vecinos temen redadas en Roxbury. Foto: AFP.

Habitantes de Roxbury, en Nueva Jersey, realizaron una protesta para evitar que un almacén se convierta en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos.

Alrededor de 500 personas se concentraron a lo largo de una acera en dicha localidad. Portaron carteles con las leyendas “no somos un pueblo carcelario” y “ICE, fuera de nuestro vecindario”.

El almacén tiene casi 46 mil 500 metros cuadrados de superficie y está junto a otro espacio similar en funcionamiento. Cuenta con varios puertos de carga para camiones.

William Angus, organizador de esta protesta, declaró a AFP que el sitio es un almacén “diseñado para guardar paquetes y mercancías, no seres humanos.”

Por su parte, Heidi, una enfermera, dijo a AFP que “no quiero campos de concentración inhumanos en mi país, y mucho menos aquí mismo en Nueva Jersey.”

Pese a las protestas, algunos habitantes están a favor de instalar el centro de detención de migrantes en Nueva Jersey.

El ex gerente jubilado de una fábrica, Gordon Taylor, dijo que “es una oportunidad de limpiar esta zona de Nueva Jersey. Hay mucha gente que probablemente está aquí ilegalmente.”

Cabe destacar que Roxbury es un suburbio de Nueva Jersey que votó por Donald Trump en 2024.

Vecinos temen redadas contra migrantes en Roxbury

En la protesta, las y los manifestantes expusieron su temor a que inicien redadas contra migrantes en Roxbury, New Jersey.

Pablo Arceo, empleado en un restaurante mexicano que está cerca del almacén vacío, manifestó su inquietud ante la posibilidad de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intimide a sus compañeros.

“Es una preocupación. Ya hemos tenido policías que se aparecen por cosas menores y todo el mundo se pone nervioso”, señaló a AFP.

Aumenta el arresto de migrantes en Estados Unidos

Según AFP, el aumento de los arrestos de migrantes genera una demanda de más centros de retención en Estados Unidos. Las autoridades consideran el uso de centros logísticos vacíos.

El ICE ha comprado o alquilado al menos ocho espacios de este tipo desde Texas hasta Pensilvania, para convertirlos en centros de detención, indicó la agencia informativa. No obstante, el ICE tuvo que cancelar sus planes en algunas zonas por el rechazo de la población.

En un año, se duplican los centros de detención

Desde que Donald Trump inició su segundo mandato en enero del 2025, se duplicaron los centros de detención de migrantes. Pasaron de 114 a 218 centros en noviembre del año pasado, según la ONG Consejo de Inmigración de Estados Unidos.

Además, esta organización documentó la muerte de al menos 30 detenidos en las cárceles del ICE durante el año pasado.

La directora de políticas del Consejo de Inmigración, Nayra Gupta, declaró a AFP que “la administración Trump trata a las personas como paquetes”.

