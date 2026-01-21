Alerta en EE. UU.: tormenta invernal podría paralizar el sur con hielo y apagones

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Una tormenta invernal potencialmente catastrófica podría golpear el sur de Estados Unidos entre viernes y domingo, con hielo, nieve y lluvia helada desde Texas hasta las Carolinas, de acuerdo con información de agencias internacionales.

Las autoridades alertan que el fenómeno podría cubrir carreteras, árboles y líneas eléctricas con capas de hielo peligrosas, lo que aumentaría el riesgo de apagones masivos y afectaciones al transporte terrestre y aéreo.

Tormenta invernal en el sur de EE.UU.: riesgo de hielo y apagones

Ryan Maue, ex científico en jefe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), describió el sistema como un “evento potencialmente catastrófico generalizado desde Texas hasta las Carolinas”. “No sé cómo la gente va a lidiar con esto”, dijo.

Meteorólogos advirtieron que pequeñas acumulaciones de hielo pueden causar daños severos. Keith Avery, CEO de la Cooperativa Eléctrica de Newberry, en Carolina del Sur, señaló: “Si se acumulan 1.5 centímetros —o, Dios no lo quiera, 3 centímetros de hielo— eso podría ser catastrófico”.

Qué provocará la tormenta: aire ártico y lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) explicó que una masa de aire ártico descenderá desde Canadá y chocará con lluvias que avanzan desde el Golfo de México.

“Esto es extremo, incluso para ser el pico del invierno”, afirmó el meteorólogo Bryan Jackson.

Ese choque podría generar nieve intensa, aguanieve y lluvia helada, además de un posible río atmosférico que incremente las precipitaciones en Texas, Georgia y las Carolinas. En Atlanta, se prevén temperaturas bajo cero tras la tormenta, lo que podría impedir que el hielo se derrita por varios días.

Impacto en viajes y aeropuertos

Las autoridades advierten afectaciones graves a viajes debido a que los estados del sur cuentan con menos equipo para retirar hielo. También se esperan retrasos y cancelaciones en aeropuertos clave como Dallas, Atlanta, Memphis y Charlotte.

En Texas, el sistema podría dejar temperaturas de hasta -17 °C, con una mezcla peligrosa de lluvia y hielo, aunque los meteorólogos reconocen que aún hay incertidumbre sobre las zonas más afectadas.

Los servicios meteorológicos continúan monitoreando el sistema y actualizarán alertas conforme se acerque el fin de semana.

