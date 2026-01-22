Caso Lidya Valdivia: esposo manda mensaje a captores de su pareja

GENERANDO AUDIO...

Esposo de Lidya Valdivia manda mensajes a captores. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Puebla, Luis Andrés Torres, esposo de Lidya Valdivia Juárez, joven embarazada desaparecida, asistió a la Fiscalía General del Estado (FGE), desde donde envió un mensaje a los presuntos captores, en el que pidió que su pareja recibiera atención médica.

Mensaje a captores de Lidya Valdivia

“Les hago este llamado a las personas que están reteniendo a mi esposa y a mi bebé, que se toquen el corazón. Ella tiene que recibir atención médica. Si este mensaje te está llegando, te estamos esperando en casa”.

Lo anterior, lo dijo a Oro Noticias Puebla. Además, explicó que no acudió antes a los medios de comunicación para no entorpecer las investigaciones en curso sobre el caso de Lidya Valdivia.

“Soy el esposo de Lidya. Les ofrezco disculpas a la opinión pública por no hacer acto de presencia antes, espero me entiendan. He andado con mis vecinos y mi familia buscando en terrenos de la comunidad. No había venido porque ocultara algo. En Dios confío en que la Fiscalía nos ayude, nos está dando la atención”.

Luis Andrés ofreció su primera declaración a medios cuatro días después de la desaparición de la joven embarazada.

Más temprano, colocó un mensaje en redes sociales en el que se presentó y señaló que no quería entorpecer las investigaciones de las autoridades.

“Me encuentro a las afueras de la Fiscalía. De cierta forma le hemos dado seguimiento y hemos cumplido con todas las instrucciones de la Fiscalía. Estoy agradecido con el gobernador Alejandro Armenta y con todas las personas que me han apoyado”.

Lidya Valdivia salió la madrugada del domingo 18 de enero desde la ciudad de Puebla con dirección a Acajete, donde perdió comunicación con su familia.

