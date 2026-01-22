Mexicanos compraron más autos en 2025; se vendieron 1.5 millones

GENERANDO AUDIO...

Durante 2025, la venta de vehículos ligeros en México registró un incremento anual, al superar el millón y medio de unidades comercializadas en el mercado interno.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y diciembre de 2025 se vendieron 1 millón 524 mil 638 vehículos ligeros, lo que representó un aumento de 1.35% en comparación con 2024.

Producción de autos en México durante 2025

En cuanto a la producción, el Inegi informó que en 2025 se fabricaron 3 millones 953 mil 494 vehículos ligeros en territorio nacional, cifra que significó una disminución anual de 0.9% respecto al año previo.

Exportaciones automotrices

Respecto a las exportaciones, México envió al extranjero 3 millones 385 mil 785 vehículos ligeros durante 2025, lo que implicó una caída de 2.68% en comparación con 2024, de acuerdo con el reporte oficial.

Pese a este resultado anual, las exportaciones mostraron variaciones a la baja durante diciembre de 2025.

Marcas con más autos vendidos en México durante 2025

Las marcas con mayor número de vehículos vendidos en el mercado mexicano fueron:

Nissan: 274 mil 461 unidades (+7.6%)

274 mil 461 unidades (+7.6%) General Motors: 198 mil 153 (-3.4%)

198 mil 153 (-3.4%) Volkswagen: 137 mil 970 (-0.02%)

137 mil 970 (-0.02%) Toyota: 126 mil 358 (+3.6%)

126 mil 358 (+3.6%) KIA: 111 mil 172 (+6.5%)

Marcas con mayor crecimiento en ventas

Entre las marcas que registraron los mayores incrementos porcentuales de ventas durante 2025 se encontraron:

Auteco: 37 unidades (+428.6%)

37 unidades (+428.6%) Geely: 22 mil 258 (+237.4%)

22 mil 258 (+237.4%) Marcas no afiliadas: 89 mil 198 (+43.9%)

89 mil 198 (+43.9%) Subaru: 91 mil 215 (+33.6%)

91 mil 215 (+33.6%) Porsche: 3 mil 70 (+20.6%)

Marcas con caída en ventas durante 2025

En contraste, algunas marcas reportaron disminuciones en sus ventas:

Jetour: 195 unidades (-93.8%)

195 unidades (-93.8%) Jaguar: 5 (-92.6%)

5 (-92.6%) Chirey Motor: 5 mil 559 (-77.6%)

5 mil 559 (-77.6%) Motornation: 2 mil 680 (-74.5%)

2 mil 680 (-74.5%) Acura: 741 (-26%)

