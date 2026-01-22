SAT activa Regularización Fiscal 2026: hasta 100% de descuento en multas y recargos

GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido a personas y empresas que tuvieron ingresos de hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación 2026. El objetivo del programa es facilitar la regularización de adeudos fiscales mediante estímulos aplicables a multas, recargos y gastos de ejecución.

De acuerdo con la autoridad fiscal, el programa permite disminuir hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. En los casos en los que los créditos fiscales estén integrados exclusivamente por multas, las y los contribuyentes pueden acceder a una reducción de hasta 90% del monto, en términos de las disposiciones aplicables.

¿A quiénes aplica el Programa de Regularización Fiscal 2026?

El estímulo fiscal está dirigido a contribuyentes que no hayan recibido condonaciones en programas generalizados previos, ni hayan sido beneficiados por el estímulo previsto en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2025. Además, no deben contar con sentencia condenatoria firme por delito fiscal ni formar parte de los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El programa aplica a multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, incluidas multas distintas a las de pago o con agravantes, así como recargos y gastos de ejecución derivados de contribuciones propias, retenidas o trasladadas, correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores.

Contribuciones omitidas autodeterminadas

En el caso de contribuciones omitidas autodeterminadas, las y los contribuyentes pueden aplicar el estímulo al presentar las declaraciones correspondientes, determinando la contribución a cargo y sus accesorios. El beneficio aplica exclusivamente sobre los recargos generados por el monto de la contribución omitida.

El estímulo debe manifestarse en la sección “Pago” o “Determinación de pago” del formulario correspondiente, y el pago debe realizarse en una sola exhibición, a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Facultades de comprobación del SAT

Para contribuyentes sujetos a facultades de comprobación, el estímulo procede siempre que subsanen las irregularidades, se autocorrijan y realicen el pago dentro del plazo establecido en el procedimiento, y antes de que se notifique la resolución que determine las contribuciones omitidas. El límite para cumplir es el 31 de diciembre de 2026.

Créditos fiscales firmes

El programa también contempla a personas y empresas con créditos fiscales firmes, siempre que no hayan sido impugnados o que se desistan del medio de defensa interpuesto. En este supuesto, la solicitud del estímulo debe presentarse a más tardar el 31 de octubre de 2026, mediante un caso de aclaración en el Portal del SAT o de forma presencial.

Si el estímulo es procedente, la autoridad fiscal entregará una línea de captura para efectuar el pago dentro de los 15 días naturales siguientes. El pago puede realizarse hasta en seis parcialidades, siempre que la última se cubra a más tardar el 30 de noviembre de 2026 y se cumplan las condiciones establecidas.

Con la presentación de la solicitud se suspende el procedimiento administrativo de ejecución, sin obligación de garantizar el interés fiscal, y se interrumpe el plazo de prescripción. El estímulo tampoco se considera ingreso acumulable para ISR ni genera devolución, deducción o saldo a favor.

Canales de información y orientación

Finalmente, para consultar los detalles del programa, el SAT habilitó el minisitio “Programa de Regularización Fiscal 2026” en su portal oficial. También se ofrece orientación a través de:

MarcaSAT : 55 627 22 728, opción 9, seguida de la 3

: 55 627 22 728, opción 9, seguida de la 3 Chat uno a uno en el Portal del SAT

en el Portal del SAT OrientaSAT , disponible en sat.gob.mx

, disponible en sat.gob.mx Oficina Virtual, con cita previa

