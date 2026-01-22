Reforma electoral de Morena enfrenta división y falta de consensos

GENERANDO AUDIO...

La reforma electoral impulsada por Morena enfrenta problemas de fondo que ponen en duda su viabilidad política, opina Martha Anaya. De acuerdo con su análisis, el principal error de origen fue que la iniciativa fue elaborada exclusivamente por el partido en el poder, sin tomar en cuenta a aliados ni a otros actores clave del sistema político.

Desde el inicio, la reforma fue diseñada por un grupo cerrado, sin diálogo con el Partido Verde ni con el Partido del Trabajo, aliados indispensables para alcanzar los votos necesarios. Esta exclusión provocó un rechazo inmediato. “Si no nos escuchan, esta reforma no tendrá nuestros votos”, fue la postura expresada por estos partidos, lo que obligó a abrir negociaciones en la Secretaría de Gobernación.

Uno de los principales señalamientos recae en Pablo Gómez, quien encabezó el diseño de la reforma. Se le reconoce como un tribuno destacado en el pasado, pero se cuestiona su falta de apertura y soberbia política, factores que habrían influido en la exclusión de otras voces.

