La derecha toma el poder en Honduras: él es Nasry “Tito” Asfura, el nuevo presidente

El nuevo mandatario prometió combatir la inseguridad. Foto: AFP.

El empresario conservador, Nasry “Tito” Asfura, juró como presidente de Honduras, con lo cual, se consolida el regreso de la derecha a dicho país y su avance por Latinoamérica.

Este martes 27 de enero se celebró la ceremonia de juramento en el Congreso, cuyo presidente, Tomás Zambaro, se encargó de realizar la investidura de Nasry “Tito” Asfura.

“Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución, las leyes, como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos”, dijo el ahora mandatario en el Congreso.

Como parte de su primer discurso como presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura prometió luchar “de frente” contra la inseguridad, según AFP. Esto se debe a que el país enfrenta problemas por la presencia de las pandillas.

“Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso”, resaltó.

Avance de la derecha en Latinoamérica

Nasry Asfura ganó las elecciones de diciembre del 2025, con el 40.1% de los votos, por lo que ejercerá durante un periodo de cuatro años. Su investidura marca el regreso de la derecha al país centroamericano, tras el gobierno izquierdista de Xiomara Castro.

Esto representa un avance de la derecha en Latinoamérica, con presidentes en Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

Nasry “Tito” Asfura, un aliado de Estados Unidos

Desde la campaña, Nasry “Tito” Asfura reconoció públicamente su apoyo al presidente Donald Trump. Durante las elecciones, el mandatario de Estados Unidos amagó con suspender apoyos a Honduras si el candidato de derecha no ganaba la contienda electoral.

El pasado 12 de enero, Nasry Asfura acudió a Washington para dialogar con el secretario de Estado, Marco Rubio. Acordaron una mayor cooperación en seguridad. También, se anunció que ambos países negociarían un posible acuerdo de libre comercio.

¿Quién es Nasry “Tito” Asfura?

El ahora presidente de Honduras nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1958. Tiene raíces palestinas, ya que sus abuelos son inmigrantes y llegaron a tierras hondureñas en 1890 y en 1918, según dijo en una entrevista. Está casado con Lissette del Cid de Asfura, con quien tiene tres hijas: Stephanie, Monique y Alexandra.

A pesar de que estudió ingeniería, Nasry “Tito” Asfura no logró terminar la licenciatura. Sin embargo, eso no le impidió tener éxito y convertirse en empresario de la construcción. Tras eso, se lanzó a la administración pública como asistente en la alcaldía de Tegucigalpa, en la década de los noventa.

En 2009, fue electo diputado nacional por el departamento de Francisco Morazán. Además, en 2011 y 2017, fue electo como alcalde de Tegucigalpa. Su administración estuvo enfocada a crear infraestructura vial.

Para el 2021, Nasry “Tito” Asfura quedó como candidato a la presidencia, pero perdió contra Xiomara Castro por un margen del 15% de las votaciones.

El nuevo presidente de Honduras no ha estado exento de señalamientos por presuntas irregularidades. Tuvo acusaciones por presunto desvío de recursos y malversación de fondos cuando ejerció como edil de Tegucigalpa.

Bajo su mandato en la capital, recibió críticas por la deforestación desmedida que antecedió a varios de los proyectos de infraestructura de su gobierno.

Además, en los “Papeles de Pandora”, se le acusó por tener presuntas sociedades ‘offshore’ en Panamá, ligadas a la evasión fiscal.

