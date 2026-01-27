Tensión en Irán crece con llegada de portaviones de EE. UU. y posibles sanciones de UE

GENERANDO AUDIO...

Crece tensión en Irán. Foto: AFP/ Reuters.

Washington confirmó la llegada de un portaviones de EE. UU. a Oriente Medio, en momentos en que continúan las protestas en Irán y se incrementa la presión internacional contra el gobierno iraní. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la fuerza militar encabezada por el portaviones Abraham Lincoln fue desplegada en la región para promover la seguridad y la estabilidad regional, sin revelar su ubicación exacta.

El arribo del portaviones ocurre mientras el presidente Donald Trump declaró que Irán busca un acuerdo con Estados Unidos. Trump aseguró que autoridades iraníes han intentado establecer contacto en diversas ocasiones, aunque evitó detallar las opciones militares que su equipo de seguridad nacional le presentó.

Portaviones de EE. UU. refuerza presencia militar en Oriente Medio

El Centcom indicó que la llegada del portaviones de EE. UU. forma parte de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y Asia Central. El despliegue se produce en medio de reportes sobre una posible intervención militar, aunque Washington ha enviado señales contradictorias en semanas recientes.

Trump afirmó que la armada estadounidense en la zona es superior a otras fuerzas regionales y reiteró que Teherán busca negociar. Sin embargo, medios estadounidenses señalaron que los escenarios analizados incluyen ataques contra instalaciones militares iraníes o acciones selectivas contra el sistema clerical que gobierna el país desde la revolución de 1979.

Protestas en Irán y advertencias de autoridades iraníes

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre debido a la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático. Grupos de derechos humanos han advertido que la represión dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

El periódico The New York Times informó que Trump recibió reportes de inteligencia que indican que el gobierno iraní se encuentra debilitado. En tanto, el senador estadounidense Lindsey Graham declaró que el objetivo es acabar con el régimen iraní.

Desde Teherán, autoridades iraníes advirtieron que cualquier incursión en aguas territoriales sería respondida. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Ali Naini, señaló que el portaviones sería atacado si cometía un error. Medios conservadores iraníes afirmaron que el país está listo para una respuesta contundente, incluso mediante el control del estrecho de Ormuz.

Guardianes de la Revolución y denuncias por represión

Los Guardianes de la Revolución han sido señalados por organizaciones defensoras de derechos humanos como responsables de la represión. La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA) informó haber confirmado la muerte de 6 mil 126 personas y al menos 41 mil 880 detenciones, además de investigar más de 17 mil posibles fallecimientos.

Las ONG denunciaron bloqueos de Internet, detenciones masivas e intimidación, así como incursiones en hospitales para arrestar a manifestantes heridos. Autoridades iraníes negaron estas prácticas y pidieron a la población acudir a centros médicos sin temor.

Sanciones de la Unión Europea contra Irán

La Unión Europea se prepara para imponer sanciones contra altos dirigentes de los Guardianes de la Revolución por la represión de las manifestaciones. De acuerdo con fuentes diplomáticas, al menos 21 entidades e individuos enfrentarán prohibiciones de entrada a la UE y congelamiento de activos.

Además, se prevén sanciones contra personas y entidades iraníes acusadas de apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania mediante el suministro de drones o misiles. Las medidas deberán ser aprobadas formalmente por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros.

Los Guardianes de la Revolución ya enfrentan sanciones europeas desde 2021 por violaciones a los derechos humanos en Irán.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento