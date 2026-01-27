ICE no es bienvenido en Milán: alcalde; agentes participarán en operaciones de seguridad en Olímpicos de Invierno

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, aseguró este martes que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos “no son bienvenidos” a la ciudad que albergará los Juegos de Invierno a partir del 6 de febrero.

“Esta es una milicia que mata… Está claro que no son bienvenidos a Milán, no hay duda de ello. Simplemente, ¿podemos decir no a (el presidente estadounidense Donald) Trump por una vez?”, declaró Sala en una entrevista a la emisora RTL 102.5 Radio.

¿Por qué estará el ICE en Italia?

Ello, luego de que el lunes un vocero del ICE confirmó a la AFP que agentes del controvertido organismo estadounidense participarán en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

“En los Juegos Olímpicos, el servicio de seguridad interna [HSI] del ICE estará prestando apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para examinar y mitigar los riesgos que plantean las organizaciones delictivas transnacionales”, afirmó la agencia en un comunicado.

“Todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad italiana”, añadió, especificando que “obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control migratorio en países extranjeros”.

El servicio de seguridad interna (HSI, por sus siglas en inglés) es una agencia federal que, bajo el paraguas del ICE, investiga un gran número de delitos, como cibercriminalidad, trata de niños, tráfico de armas y drogas, entre otros, y que según su portal web está también a cargo de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos “en casa, en el extranjero y en línea”.

La posible presencia de agentes del ICE en los Juegos, que se celebrarán en Milán-Cortina del 6 al 22 de febrero, suscita un gran debate en Italia tras la indignación por la muerte de dos civiles norteamericanos en operaciones contra inmigrantes en Minneapolis.

Las autoridades italianas negaron inicialmente la presencia de ICE y luego trataron de restar importancia a su papel, indicando que sólo ayudarían en la seguridad de la delegación estadounidense, pues el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, asistirán a la ceremonia de apertura en Milán el 6 de febrero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.