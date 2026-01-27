Tras dos décadas de negociación, UE e India sellan acuerdo comercial histórico en medio de tensiones por aranceles

GENERANDO AUDIO...

El acuerdo favorece a la agricultura e industria automotriz. Foto: AFP.

La Unión Europea e India formalizaron un acuerdo comercial histórico, el cual llevaba dos décadas de negociaciones, para crear una zona libre de comercio para 2 mil millones de personas. La medida plantea una alternativa con respecto a los aranceles impuestos por Donald Trump.

Durante este martes 27 de enero, el primer ministro indio, Narendra Modi, anticipó que “este acuerdo traerá muchas oportunidades”, antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Narendra Modi resaltó que el acuerdo comercial “representa alrededor del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional”, de acuerdo con AFP.

Para la firma, la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a la India el 24 de enero. Al arribar, dijo que “la UE espera beneficiarse del nivel de acceso más alto jamás concedido a un socio comercial en el mercado indio, tradicionalmente protegido”.

Tras últimas negociaciones, ambas naciones firmaron el acuerdo. En sus redes sociales, Ursula von der Leyen resaltó que “Europa e India han hecho historia hoy”.

“Hemos cerrado la madre de todos los acuerdos. Hemos creado una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas que beneficiará a ambas partes”, mencionó.

Y es que, el trato beneficia a los 27 estados que forman parte de la Unión Europea, entre ellos Francia, Italia y España.

Para aplicar el acuerdo comercial entre India y la Unión, falta la ratificación del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo. Podría entrar en vigor a partir de enero del 2027.

¿En qué consiste el acuerdo comercial entre India y la Unión Europea?

De acuerdo con AFP, el acuerdo busca proteger a ambas partes de la competencia China. También, de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

El pasado 26 de enero, India y la Unión Europea terminaron las últimas negociaciones. Entre ellas, estaría la reducción de aranceles mutuos.

La reducción de los gravámenes indios sobre importaciones europeas permitiría a la Unión ahorrar hasta 4 mil millones de euros anuales, según Bruselas.

Los sectores más beneficiados en Europa serán la agricultura, la industria automotriz y la prestación de servicios. Sobre todo, los productores de vino, aceite de oliva o de alimentos procesados como la pasta, el pan y el chocolate.

En cambio, no habrá beneficios para sectores agrícolas enfocados en la producción de carne de res, arroz y azúcar.

Con el acuerdo, las tasas de India para autos fabricados en Europa pasarán del 110% al 10%; las del vino, del 150% al 20%, mientras que se eliminarán las tasas actuales del 50% para pasta y chocolate, indicó AFP.

De igual forma, se borrarán los aranceles de Nueva Delhi al sector aeronáutico. Esto es importante para Francia, país que tiene sedes de Airbus en dicho país.

El acuerdo “más ambicioso”

Este martes, representantes de la Unión Europea aseguraron que se trata del acuerdo comercial más ambicioso que India ha firmado. Por ello, las empresas europeas se beneficiarán de la llamada “ventaja del pionero”, según AFP.

Dicho pacto se firmó tras más de 25 años de negociación, creando así otra de las mayores zonas de comercio libre.

El primer ministro de India, Narendra Modi, espera que se fortalezcan las exportaciones de textiles, joyería, piedras preciosas y productos de cuero.

Un acuerdo enmarcado por las tensiones con Estados Unidos

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), citadas por AFP,India debería quedar como la cuarta economía mundial este año, superando a Japón. Con eso, el país quedaría por detrás de Estados Unidos, China y Alemania.

Además, este acuerdo fue firmado en un contexto donde ambas partes buscan reducir los riesgos en sus economías por los aranceles de Estados Unidos, según Euronews.

El gobierno de Donald Trump subió hasta en un 15% los aranceles a sus países. En cambio, India enfrenta aranceles del 50% en algunos rubros.

Durante el 2025, Estados Unidos impuso un arancel adicional del 25% a dicho país, después de que compró petróleo ruso, indicó Euronews.

