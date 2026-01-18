¡Alto a Trump! Demócratas buscan frenar en el Senado aranceles por Groenlandia

GENERANDO AUDIO...

Demócratas buscan frenar aranceles de Trump. Fotos: AFP

La oposición demócrata de Estados Unidos intentará impedir en el Senado los aranceles adicionales del 10% que el presidente Donald Trump amenazó con aplicar a aliados europeos tras las maniobras relacionadas con Groenlandia. Si la medida se concreta, entrará en vigor el 1 de febrero.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, confirmó el anuncio y adelantó que su bancada bloqueará la decisión del mandatario en la cámara alta. Del mismo modo, Schumer considera que los aranceles afectarían a aliados estratégicos de Europa.

La estrategia demócrata se enfocará en usar los mecanismos legislativos del Senado para detener la iniciativa. Además, de acuerdo con Schumer, la postura del partido es clara: frenar los aranceles antes de que entre en vigor la medida el próximo 1 de febrero, lo que intensificará el debate político en los próximos días.

El planteamiento de Trump generó una reacción inmediata dentro del Partido Demócrata, el cual ve necesario intervenir desde el Congreso para frenar la decisión presidencial.

Países que EE. UU. afectaría con el arancel impuesto

Por medio de su red social Truth Social, Donald Trump informó que su gobierno impondrá aranceles como parte de una estrategia para lograr la adquisición de Groenlandia. Asimismo, mencionó que desde el 1 de febrero Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel del 10% sobre todos los bienes que exporten a Estados Unidos.

