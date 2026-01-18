¡Escala tensión en Minnesota! Manifestantes se enfrentan a bandos pro-ICE

GENERANDO AUDIO...

Bandos en contra y a favor de la migración se enfrentaron en Minneapolis. Foto: AFP

La tensión en Minneapolis incrementó este sábado, luego de una nueva ola de protestas ante la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump. Manifestantes se enfrentaron contra agentes federales luego de los abusos policiales ante las nuevas políticas de inmigración en el estado de Minnesota.

Además, en los choques, un grupo de manifestantes enfrentó a un contingente menor, quienes apoyaban las políticas migratorias y las labores del ICE.

De acuerdo con medio estadounidenses, Jake Lang, quien organizó y lideró la manifestación en pro del ICE, fue agredido y tuvo que abandonar el punto de manifestación con golpes y rasguños en la cabeza.

Gobernador movilizó a la Guardia Nacional de Minnesota

El gobernador Tim Walz, a través de su cuenta de X, llamó a la población a mantenerse seguros y en paz. Además, mencionó que el equipo de seguridad cuenta con los recursos para mantener la seguridad pública y responder si es necesario. Por último, agradeció a “las fuerzas del orden locales por mantener la paz.”

De igual forma, la Guardia Nacional de Minnesota fue movilizada por el gobernador Walz, como lo señalaron a través de su cuenta de X.

Bajo la dirección del gobernador Walz, la Guardia Nacional de Minnesota se ha movilizado y se encuentra en escena para apoyar a las agencias policiales locales y a las agencias de gestión de emergencias.

Las protestas se han llevado a cabo de forma diaria, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviara a 2 mil agentes federales a Minneapolis y St. Paul. Por ello, los manifestantes han reiterado que los agentes del ICE no son bienvenidos.