Trump anuncia aranceles a países de Europa que respaldan a Dinamarca en caso Groenlandia

Foto: AFP / Gettyimages

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este sábado su búsqueda para adquirir Groenlandia, amenazando a varias naciones europeas con aranceles de hasta el 25% hasta que se logre la compra del territorio danés.

Trump anuncia aranceles a Europa para presionar en la anexión de Groenlandia

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump señaló que su gobierno avanzará en la imposición de aranceles como parte de su estrategia para lograr la adquisición de Groenlandia, territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca.

Informó que desde el 1 de febrero Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel del 10% sobre todos los bienes que exporten a Estados Unidos.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, este porcentaje inicial se aplicará de manera general a los productos provenientes de los países señalados. El objetivo, según Trump, es presionar para que se logre un acuerdo que permita la compra de Groenlandia.

Aumento de aranceles hasta el 25%

Trump también detalló que el arancel aumentará de manera progresiva. En su publicación, afirmó que el 1 de junio de 2026 el impuesto se elevará al 25%.

“El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”, escribió el mandatario estadounidense.

La medida, según lo expresado, se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que exista un acuerdo formal para que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos.

Países europeos afectados por los aranceles

Los países que, según Trump, estarán sujetos a los aranceles son:

Dinamarca

Noruega

Suecia

Francia

Alemania

Reino Unido

Países Bajos

Finlandia



Todos ellos enfrentarán inicialmente un arancel del 10% a partir del 1 de febrero, con el aumento previsto al 25% a partir del 1 de junio de 2026 si no se concreta el acuerdo sobre Groenlandia.