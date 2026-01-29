Anuncia Trump reapertura de espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura del espacio aéreo comercial de Venezuela, luego de sostener una llamada con la presidenta interina del país sudamericano, Delcy Rodríguez, como parte de una nueva etapa en la relación bilateral.

Durante su primera reunión de gabinete de 2026, Trump afirmó que la decisión permitirá que ciudadanos estadounidenses viajen nuevamente a Venezuela, al asegurar que existen condiciones de seguridad para ello.

“Y acabo de hablar con la presidenta de Venezuela, le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán ir en breve a Venezuela. Y estarán a salvo allí”.

El mandatario señaló que el país se encuentra bajo un control estricto y que la reapertura facilitará tanto el turismo como el regreso de ciudadanos venezolanos.

“Está bajo un control muy estricto. Y algunos venezolanos desean regresar y otros desean visitar el país, y podrán hacerlo”.

Trump detalló que ya instruyó a funcionarios de su administración y a instancias de seguridad para que la medida se implemente de inmediato.

“Le he dado instrucciones a Sean Duffy y a todos los involucrados, incluyendo a los militares, para que, antes del final del día de hoy, tengan abierto el espacio aéreo sobre Venezuela, para que los aviones puedan volar a Venezuela“.

Interés energético de empresas estadounidenses

En el mismo encuentro, el presidente estadounidense adelantó que empresas petroleras de Estados Unidos ya se encuentran explorando oportunidades en Venezuela, lo que refuerza el interés económico en la reapertura del país al mercado internacional.

“Tenemos a las principales compañías petroleras que van a Venezuela ahora explotándolo, escogiendo sus ubicaciones“.

El anuncio marca un giro relevante en la política exterior de Washington hacia Caracas, tras años de restricciones aéreas y comerciales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: