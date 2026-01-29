Tras llamada con Trump, Putin acuerda pausar ataques a Ucrania por una semana

GENERANDO AUDIO...

Tras llamada con Trump, Putin detiene ataque a Ucrania. Foto: Uno Tv

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que acordaron suspender los bombardeos contra Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana, ante la llegada de frío extremo en la región.

La conversación se realizó este jueves 29 de enero y, de acuerdo con Trump, tuvo un resultado positivo, al lograrse un entendimiento puntual con fines humanitarios mientras se mantienen las bajas temperaturas.

Trump pidió pausar ataques por condiciones climáticas

El mandatario estadounidense explicó que solicitó directamente a Putin frenar los ataques aéreos debido a las condiciones climáticas severas, petición que, aseguró, fue aceptada por el presidente ruso.

“Le pedí personalmente al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades ni los pueblos durante una semana, porque va a hacer muchísimo frío, y accedió”, declaró Trump.

Trump insiste en un acuerdo para poner fin a la guerra

Trump anteriormente ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de alcanzar un acuerdo histórico entre ambas naciones para poner fin al conflicto armado. Sin embargo, por distintas circunstancias políticas y militares, las negociaciones no han logrado concretarse de manera definitiva.

El anuncio se da en medio de un conflicto que continúa activo y bajo la atención de la comunidad internacional, especialmente por los riesgos humanitarios que representa el invierno en las zonas afectadas por la guerra.

