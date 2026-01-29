Alerta en Estados Unidos: ciclón bomba podría intensificar el frío y las nevadas

GENERANDO AUDIO...

Brooklyn, EE.UU. Foto: Reuters

Estados Unidos se mantiene en alerta ante la llegada de una nueva tormenta invernal que podría intensificarse rápidamente y convertirse en un ciclón bomba, un fenómeno meteorológico asociado con frío extremo, nevadas intensas y condiciones peligrosas para la movilidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), el sistema —que podría recibir el nombre de Gianna, según un listado de The Weather Channel— tiene el potencial de incrementar de forma significativa su intensidad en las próximas horas.

Meteorólogos advierten que el frío intenso podría extenderse al menos hasta la primera semana de febrero. En ese contexto, especialistas vigilan el desarrollo de la tormenta que se formaría frente a las costas de las Carolinas entre la noche del viernes y el sábado, con características propias de un ciclón bomba.

“Una gran tormenta invernal parece estar llegando a las Carolinas”, advirtió Peter Mullinax, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Nevadas, hielo y riesgo para la movilidad

De consolidarse el fenómeno, la tormenta podría dejar al menos 15 centímetros de nieve, acompañados de condiciones de visibilidad nula, en regiones como las Carolinas, el norte de Georgia y el sur de Virginia.

Posteriormente, el sistema podría desplazarse hacia el noreste y provocar nuevas nevadas desde Washington hasta Boston, afectando amplias zonas del país entre sábado y domingo. No se descarta, sin embargo, que el impacto sea más limitado y golpee solo de manera parcial a zonas como Cape Cod.

Ante este escenario, autoridades meteorológicas ya emitieron alertas por la cantidad de nieve prevista y por la posible formación de hielo, factores que podrían paralizar actividades cotidianas y el transporte en varias regiones.

¿Qué es un ciclón bomba?

La bombogénesis, también conocida como ciclón bomba, ocurre cuando un ciclón de latitud media se intensifica de manera acelerada en un periodo de 24 horas, explica la NOAA.

Este fenómeno se presenta cuando la presión atmosférica cae al menos 24 milibares en 24 horas, generalmente alrededor de los 60 grados de latitud. Suele generarse cuando una masa de aire frío choca con aire cálido, como el que se encuentra sobre aguas oceánicas más templadas.

Por esta razón, el ciclón bomba es considerado una especie de “huracán invernal”, aunque no se trata de un ciclón tropical.

¿El ciclón bomba afectará a México?

El sistema que se forma en el Atlántico, y que podría recibir el nombre de Gianna, impactaría principalmente la costa este de Estados Unidos, incluidas las Carolinas y regiones de Nueva Inglaterra.

Hasta el momento, no se prevé que el fenómeno afecte a México, debido a que se desarrolla muy por encima del Trópico de Cáncer y en una latitud alejada del Ecuador.

Las autoridades señalan que los impactos más severos se concentrarán en Estados Unidos y la costa atlántica norteamericana, mientras que en México solo se mantiene el monitoreo por precaución, sin alertas de emergencia asociadas a esta tormenta.

