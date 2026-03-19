Apagón en aeropuerto de Denver suspende vuelos y afecta a miles de pasajeros

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Falla eléctrica paraliza operaciones en aeropuerto de Denver. Foto: Archivo

Un apagón registrado la mañana de este miércoles 18 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Denver provocó la suspensión temporal de operaciones aéreas y afectó a cientos de vuelos, generando retrasos y complicaciones para miles de pasajeros.

De acuerdo con reportes, la falla eléctrica obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a emitir una orden de suspensión de operaciones en tierra, deteniendo salidas y llegadas durante varias horas.

Falla eléctrica paraliza operaciones en el aeropuerto

El incidente ocurrió mientras operarios trabajaban en la activación de un nuevo transformador en una subestación que abastece al aeropuerto, momento en el que se registró una falla que interrumpió el suministro eléctrico aproximadamente por una hora.

Aunque una segunda subestación mantuvo un suministro parcial de energía, diversos sistemas críticos se vieron afectados, lo que derivó en la paralización de actividades.

Servicios y trenes también resultaron afectados

Testimonios de pasajeros indicaron que durante el apagón no se permitió abordar vuelos, además de que se reportaron afectaciones en servicios básicos como baños.

El corte de energía también impactó los trenes internos que conectan las terminales, lo que complicó aún más la movilidad dentro del aeropuerto.

Más de 500 vuelos afectados

Según medios locales, más de 530 vuelos registraron retrasos y al menos nueve fueron cancelados como consecuencia del apagón.

Las autoridades aeroportuarias informaron que la causa exacta del incidente aún se encuentra bajo investigación, mientras continúan los trabajos para restablecer completamente la normalidad en las operaciones.

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